Puente asegura estar "dando la cara" y ve "injustas" las críticas del PP

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (c), durante una rueda de prensa sobre el accidente de Adamuz (Córdoba) - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha considerado "injustas" las críticas del PP hacia la información que el Gobierno está trasladando sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y ha asegurado estar "solo enfocado hacia las soluciones".

En una comparecencia desde la sede del Ministerio, Puente ha avanzado que va a "entrar al trapo lo menos posible" ante las declaraciones del vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, quien ha acusado al Ejecutivo de intentar establecer un "relato exculpatorio".

"Valoren ustedes mismos si no estamos informando y si no estamos dando la cara. Yo creo que se podrán criticar muchas cosas, pero esa me parece un poco injusta", ha declarado Puente durante el turno de preguntas.

De este modo, el ministro ha evitado incidir en las críticas de los 'populares', asegurando que va a seguir "en modo crisis" y a centrarse "en lo que en este momento" le importa, "que es resolver esto y saber qué es lo que ha pasado", ha insistido.

"Lo demás, sinceramente, como si no lo oyera. Mi cuerpo y mi mente se defienden así. Estoy solo enfocado hacia las soluciones", ha zanjado.

EL PP SEÑALA "CONTRADICCIONES"

Según Juan Bravo, el Gobierno no está trasladando información "adecuada". Por ello, el PP ha enviado una carta al ministro de Transportes exigiéndole explicaciones, dado que, a su juicio, se está intentado establecer un "relato exculpatorio".

En una rueda de prensa en la sede del PP, Bravo ha justificado esta petición de información tras las "respuestas contradictorias" del Gobierno en las últimas horas, las "rectificaciones con la velocidad en algunos tramos o la "filtración" de la conversación del maquinista que recoge la caja negra.