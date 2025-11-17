Puente asegura que no le preocupa la declaración de Leire Díez: "Este folletín no me interesa. Me parece pintoresco"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el director de Europa Press, Javier García Vila, durante un desayuno informativo de Europa Press, en el Hyatt Regency Hesperia Madrid, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que no tiene "ni expectación ni preocupación" por la declaración de Leire Díez este lunes ante el juez.

La exmilitante socialista ha sido citada por buscar información sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción. Puente lo ha tildado a su vez de "folletín" que no le interesa "nada".

"Este folletín lo he seguido poco. No me interesa nada, sinceramente. Me parece más pintoresco que otra cosa y no creo que de ahí vaya a salir nada relevante", ha afirmado el ministro durante un desayuno informativo de Europa Press.

Puente ha señalado además que "habría que ver hasta dónde llega" la "incrustación" de Leire Díez en el partido. "A lo mejor es más lo que alguno cuenta o lo que ella misma cuenta que la realidad", ha apuntado el titular de Transportes, que ha indicado que "no conocía" a la exmilitante y tampoco "sabía de su existencia".

A su juicio, los partidos políticos "son entes muy grandes a los que se arrima gente con todo tipo de propósitos". "Los hay con propósitos muy buenos y los hay con propósitos menos buenos o con menos habilidad o menos inteligencia, pero es un folletín que no me ha interesado gran cosa, sinceramente", ha reiterado el ministro.