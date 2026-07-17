Puente confirma que estará el domingo en Nueva York, pero no sabe si podrá estar en el estadio para la final del Mundial

El ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha confirmado que el domingo estará en Nueva York porque el lunes interviene en un panel de expertos en Naciones Unidas, pero ha admitido que no sabe si podrá estar en el estadio durante la final del Mundial de Fútbol que enfrenta a España y Argentina.

"Me parece que es muy difícil conseguir las entradas y es posible que me quede viéndolo en un pub en Nueva York con unos cuantos españoles con la camiseta puesta", ha explicado el ministro en una entrevista en el programa 'Las Mañanas de RNE', recogida por Europa Press.

El titular de Transportes ha recordado que durante la final del Mundial de Sudáfrica de 2010, donde España consiguió su primer titulo mundialista, estaba en Londres donde vio el partido en un pub. "Esta vez me pillará en Nueva York, pero a lo mejor no en el estadio. En todo caso lo pienso disfrutar a tope", ha expresado.

Sobre el resultado, Puente ha reivindicado que está "seguro" de que España podrá celebrar "el triunfo de la selección", que todo el país "desea" que obtenga.