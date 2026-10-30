Puente critica la "doble vara de medir" de Feijóo con el accidente de Urda frente al de Angrois

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una rueda de prensa, en la sede del Ministerio, a 30 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha criticado la doble vara de medir" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha invitado a comparar las palabras del 'popular' ahora con otras de hace unos meses sobre el siniestro de Angrois.

Así lo ha expresado durante una entrevista en el programa 'Malas Lenguas' de 'TVE', sobre las declaraciones Feijóo en las que expresaba este viernes que "quien ha faltado a su deber debe cargar con ello".

"En un caso la responsabilidad recae en un trabajador y en el actual recae sobre el ministro", ha esgrimido el ministro. Puente ha calificado esto como una "asombrosa diferencia de criterio".

Asimismo, en respuesta a las palabras de Abascal en las que se dirigía a él como "Óscar Muerte", el titular de Transportes le ha reprochado liderar la única formación que "se ha negado a suspender la campaña electoral" lo cual, a su entender, muestra un "nulo respeto por las víctimas".

Así, Puente ha aclarado que el "calvario" que mencionó sufrir en la rueda de prensa de este mismo viernes, consiste en tener que "seguir escuchando a este señor decir las barbaridades que dice, los insultos que profiere y los ataques de carácter personal".

"No creo que en ningún país del mundo civilizado un accidente de un medio de transporte sea tratado como un asesinato o una acción deliberada por parte de nadie", ha esgrimido, acusando a quien promulga este mensaje de situarse en el "postfranquismo o directamente en el franquismo" al equiparar un siniestro con un asesinato.

NIEGA HABER CULPADO "A NADIE CONCRETAMENTE" DEL ACCIDENTE

Por otro lado, el ministro ha negado haber "culpado a nadie concretamente", al ser preguntado por el rechazo del Sindicato del Sector Federal Ferroviario de la CGT (SFF-CGT) por el "señalamiento" al personal del Centro de Control de Atocha.

Por otro lado las candidatas de Podemos y Frente amplio a las elecciones generales del 29N, Irene Montero y Ada Colau, han calificado de "inadmisible e indecente" que se haya puesto el foco únicamente en el operario. Ante esto Puente ha replicado que ambas dirigentes "se equivocan".

El ministro ha calificado como "sorprendente" que se reclame información con celeridad y luego "se rechace" cuando los datos "no coinciden con lo deseado", insistiendo en que su labor se ha limitado a "exponer hechos" con base en evidencias científicas, los audios íntegros del centro de control y los protocolos técnicos.

Por ello, ha zanjado que la prioridad técnica y política debe centrarse en dotar al sistema de mecanismos preventivos y correctivos para evitar que fallos semejantes vuelvan a repetirse.

Finalmente, al ser preguntado por la campaña electoral, Puente ha expresado que en este momento, está centrado "exclusivamente en el accidente, en cómo entenderlo y en cómo intentar que no se repita", y ha insistido en que la campaña electoral no le preocupa "en este momento" y que no tiene el ánimo propicio para afrontarla.