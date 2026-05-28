Puente dice que Zapatero es un "particular" sin obligaciones de cargo público que hace lo que los demás expresidentes

Archivo - El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha quejado este jueves de que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero esté siendo sometido a una investigación por entre otros delitos un supuesto tráfico de influencias relacionado con el rescate de la aerolínea Plus Ultra en la que parece que se "prescinde" de que es un "ciudadano particular" sin las "obligaciones de un cargo público" que se dedica "más o menos a los mismo que el resto de expresidentes".

Puente ha hecho esta reflexión en los pasillos del Congreso ante los medios de comunicación tras denunciar el uso de métodos "no democráticos" para "derrocar" al Gobierno.

"Yo estoy un poco atónito porque resulta que el señor Zapatero se dedica más o menos a lo mismo que se dedican el resto de expresidentes, no digo ya de España, sino del mundo, incluidos los expresidentes españoles y sin embargo al presidente Zapatero se le somete a una investigación en la que parece prescindirse de una circunstancia que para mí es vital desde el punto de vista jurídico", ha explicado.

COMO DIJO AYUSO DE SU PAREJA

Y para detallar a qué circunstancia vital se refería ha parafraseado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recurriendo a la definición de "ciudadano particular" que utilizó para referirse a su pareja el empresario Alberto González Amador, cuando empezó a investigarle la Justicia.

Así, ha recalcado que Zapatero es un "ciudadano particular" y no un "cargo público" por lo que "no está sometido a las obligaciones que tiene un cargo público". "Este es un elemento esencial que parece estarse obviando no sólo en la propia actuación judicial sino también en el análisis que se hace de ella y es algo asombroso", ha abundado.

En este contexto, ha incidido en la idea de que hay "una serie de causas judiciales en las que enseguida se ven las relaciones de determinados hecho con determinadas personas", lo que ha contrastado con otros asuntos que cuya investigación se dilata en el tiempo.