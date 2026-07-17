Puente insta a Puigdemont a volver a España aunque le detengan: sería un gesto de liderazgo político, lo tiene a huevo

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha instado al líder de Junts, Carles Puigdemont, a volver a España tras la sentencia emitida este jueves por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que se avala la Ley de Amnistía. En este sentido, Puente ha asegurado que sería "un gesto de liderazgo político".

"Si yo fuera el señor Puigdemont yo me plantaba hoy en España sin ninguna duda (...) y que me detengan y que me lleven a prisión", ha insistido Óscar Puente en una entrevista en 'Las Mañanas de RNE', recogida por Europa Press.

El titular de Transportes ha criticado que "hay cosas que son insostenibles" a las que "hay que plantarles cara de una vez". "Lo tiene a huevo", ha expresado.

Así, el ministro ha reivindicado que, aunque el Gobierno tenga la obligación de detener al líder independentista por orden judicial, él si fuera Puigdemont regresaría a España. "Yo lo que haría es tomar una decisión coherente con lo que dice la legislación española, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional", ha insistido.

"Si yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido que yo sea libre pues vamos a ponernos todos colorados de una vez", ha expresado el ministro. Y ha zanjado: "Dicen que más vale un minuto colorado que toda la vida amarillo".