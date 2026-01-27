Puente resta importancia a que el PP pida su dimisión y tomará las decisiones "que tenga que tomar" por su conciencia

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la rueda posterior al Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha aprobado este martes un mecanismo de indemnizaciones - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que tiene "la conciencia tranquila" y ha restado importancia a que el Partido Popular pida su dimisión tras los últimos accidentes ferroviarios.

Según ha asegurado, tomará las decisiones "que tenga que tomar" en base a sus propios parámetros de conciencia y sentido del deber y no a lo que le reclamen los de Alberto Núñez Feijóo.

"Han tardado bastante en hacerlo para lo que son los parámetros habituales con los que se comportan generalmente", ha reprochado en una rueda de prensa en La Moncloa tras el Consejo de Ministros de este martes.

En ese sentido ha defendido que está al frente del Ministerio "en el puente de mando y no en ningún reservado" en referencia al entonces presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, el día de la dana.

Por tanto, asegura que lo que pida el PP no influye en sus decisiones sino que actúa con arreglo a su "conciencia, obligación y sentido del deber". "Y tomaré las decisiones que tenga que tomar en base a esos parámetros, no a los del Partido Popular", ha asegurado.

Ante su comparecencia de este jueves en el Senado, forzada por la mayoría 'popular', asegura que la afronta con "normalidad democrática" y ve lógico que tenga que acudir al Parlamento a dar explicaciones.

No obstante recuerda que en el accidente de Angrois en el año 2013, con Mariano Rajoy en La Moncloa, este nunca acudió a las Cámaras y la ministra del ramo, Ana Pastor, solo compareció en la comisión de Transportes y no ante el Pleno.

"Yo lo voy a hacer el jueves en el Senado, por tanto, de momento, lo primero que hay sobre la mesa es una diferencia evidente de cómo respondemos unos y cómo actúan otros".

(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)