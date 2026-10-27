Puente ve a la derecha "desesperada" por "girar la campaña" hacia los disturbios

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante el encuentro organizado por 'Club Siglo XXI' en Madrid (España) el día 27 de octubre de 2026. - MARIO GARCÍA SÁNCHEZ

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado este martes que la derecha está "desesperada por girar la campaña" de las elecciones del 29 de noviembre hacia los disturbios registrados en ciudades como Barcelona o Bilbao.

Así lo ha trasladado durante un encuentro en el Club Siglo XXI, donde Puente ha recordado que hasta ahora los debates que se han ido abriendo en la precampaña han sido sobre asuntos como las bajas laborales o el de la vivienda, y "no por culpa de la izquierda".

Según el ministro, la derecha ha pensado que "esto no le viene bien", por lo que está intentando trasladar el debate hacia los disturbios que se están produciendo tanto en España como en otros puntos de Europa.

"Yo no sé quién está detrás, solo sé quien pretende aprovecharlo o a quién puede beneficiar", ha agregado al ser preguntado sobre quién cree que podría estar incitando los actos vandálicos.

En este punto, Puente ha condenado los disturbios. "No creo que la violencia sea la solución de nada, y menos en un país democrático en el que además tenemos unas elecciones el día 29 de noviembre", ha enarbolado, recordando que quien "no esté a gusto" puede "introducir la papeleta en la urna" para expresar con su voto "qué país quiere".

Por otro lado, ha considerado que PP y Vox son "libres" de administrar su estrategia de cara al 29N como consideren, si bien cree que los de Alberto Núñez Feijóo están cometiendo un "grave error" ante alianzas con el partido de Santiago Abascal, como el acuerdo para una candidatura conjunta para el Senado.

En ese sentido, ha asegurado que al PP le da "lo mismo" si debe sumar con Vox, ya que lo importante es "formar gobierno", una circunstancia que, según Puente, lleva al votante de derechas a "darle el gusto al cuerpo" y concederle la papeleta a Abascal.

"Eso va a ser muy costoso para el PP", ha vaticinado Puente, insistiendo en que al electorado de derechas "le gusta más Santiago Abascal que Alberto Núñez Feijóo".