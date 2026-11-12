Puente vuelve a llamar "mentiroso" y "amigo de narco" a Feijóo por cuestionar su dimisión

Elex ministro Óscar Puente, ern el Congreso - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exministro Óscar Puente ha vuelto a descalificar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llamándole "mentiroso" y "amigo de narco" por cuestionar su salida de Transportes tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), en la que perdieron la vida 69 personas.

En una entrevista en el programa 'El Hormiguero' de 'Antena 3', Feijóo se mostró convencido de que Puente no dimitió por empatía hacia las víctimas, sino porque las encuestas pronosticaban una debacle del PSOE, y subrayó que, en todo caso, el exministro sigue siendo diputado y miembro de la Diputación Permanente.

En un mensaje en la red social 'X', Puente ha escrito que "es un ejercicio inútil pedir al amigo del narco elegancia con quien se va", y que pedir a Feijóo que "al menos no mienta es más inútil aún". "Espero que a este individuo de nula moral los ciudadanos le pongan en su sitio el 29-N", ha remachado.

Con el mensaje adjunta la resolución de la Junta Electoral Provincial de Valladolid en la que se aceptaba la renuncia de Puente como cabeza de lista del PSOE por esa provincia.

En todo caso, sigue como diputado ya que, con las Cortes disueltas, no podría ser sustituido por el partido. Se mantiene pues como miembro suplente de la Diputación Permanente habida cuenta de que restan apenas tres semanas de legislatura.

Precisamente, Puente ha acudido este jueves al Congreso pero para hacerse "un chequeo médico", como él mismo ha confesado a los periodistas en el patio del Congreso.

"SE ME PUEDEN PEDIR POCAS COSAS MÁS"

Preguntado por qué no ha renunciado a su acta de diputado, el exministro ha explicado que, "en circunstancias normales", daría el testigo al siguiente de la lista del PSOE por Valladolid pero, quedando "20 días" para las elecciones y como suplente de la Diputación Permanente, no iba a dejar al partido "con una persona menos".

"Creo que es bastante entendible. Ya he renunciado a la candidatura; yo creo que se me pueden pedir pocas cosas más", ha subrayado Puente, quien ha incidido en que seguirá como militante del PSOE y ayudándole "desde otro ángulo, desde el rinconcito" que le toque, pero no en las instituciones.

Por último, y preguntado por el hecho de que la oposición no se crea que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no conociera de antemano su dimisión, Puente ha respondido que "la oposición siempre piensa mal, pero casi nunca acierta".