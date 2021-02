Puig afirma "absoluta" voluntad de diálogo con hostelería y dice que no se imponen restricciones innecesarias

VALENCIA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha reiterado este lunes que el Gobierno valenciano no impone "ninguna restricción que no sea necesaria" y ha hecho hincapié en que la prioridad es la salud, así como que los bares y restaurantes no son los únicos espacios donde se dan contagios de coronavirus.

"Restringir contactos es lo que nos está haciendo avanzar", ha defendido en rueda de prensa antes de hacerse pública la decisión de la Asociación Hostelera de Castellón (Ashocas) de desconvocar la apertura de sus locales que habían anunciado para este martes, a pesar de que está prohibido por las restricciones acordadas en la Comunitat.

Puig, que ha remarcado que ya tenía constancia de que alguna asociación iba a dar marcha atrás en esa acción, ha insistido en que la voluntad de diálogo con el sector es "absoluta" y ha recordado la situación de la Comunitat a pesar de la evolución positiva: "Estamos mucho mejor que hace unas semanas, pero aún no estamos suficientemente bien".

Por tanto, ha pedido comprensión a los sectores afectados que "lo están pasando francamente mal" y ha asegurado que entiende y empatiza con su "dolor y sufrimiento", además de recordar que se pueden acoger al plan de ayudas 'Resistir' y que se lanzará una segunda edición si es necesario.

"Desde luego, intentaremos trabajar juntos para salir juntos y rápidamente de la crisis", ha reivindicado, confiando en que la hostelería y el turismo volverán a ser una "vía de salida" como en 2008. Y ha apostillado: "Ahora necesitamos tener claras las ideas, y la idea fundamental es salvar vidas".