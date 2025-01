Puigdemont anuncia que no negociarán los Presupuestos con el PSOE y pedirán reunión urgente en Suiza

Rechaza de nuevo sumarse a una moción de censura del PP y afea que no se reúna con Sánchez

BRUSELAS (BÉLGICA), 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciado este viernes que no negociarán con el PSOE los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y otras cuestiones "sectoriales", después de que la Mesa del Congreso pospusiera de nuevo la petición sobre la cuestión de confianza. Además, ha dicho que pedirán activar una reunión urgente y extraordinaria en Suiza entre ambas formaciones para comprobar el grado de cumplimiento de los acuerdos.

"Haremos una reunión extraordinaria en Suiza para comprobar el grado de cumplimiento de estos acuerdos. A partir de hoy, la relación que tenemos con el PSOE es de suspensión de las negociaciones que tenemos a nivel sectorial", ha destacado en rueda de prensa en Bruselas tras la reunión de la permanente de Junts.

Según Puigdemont, hacen estas peticiones porque no quieren que los socialistas "jueguen con el calendario", tras asegurar que no quieren seguir negociando nada a nivel sectorial con alguien que, a su juicio, no ha recuperado su confianza.

Al ser preguntado qué significa suspender la negociación a nivel sectorial con el PSOE, ha explicado que, si los socialistas les proponen hablar de los PGE, dirán que no, y lo mismo harán si les plantean negociar nuevas iniciativas o decretos ley, salvo si su contenido favorece a los intereses de Cataluña.

"Haremos lo que hacíamos antes de dar apoyo a Pedro Sánchez", ha explicitado Puigdemont, por lo que ha dejado claro a los socialistas que no les inviten a negociar nada y que sólo votarán a favor de las iniciativas que encajen en su programa electoral, algo que no significa que se instalen en el no a todo, ha dicho.

Pese a la ruptura de las relaciones a nivel sectorial, ha aclarado que no pararán los contactos sobre todo lo relacionado con la amnistía, el catalán en Europa ni la negociación que tienen abierta para el traspaso integral de las competencias en materia de inmigración a la Generalitat.

MOCIÓN DE CENSURA

Después de que Junts haya rechazado sumarse a una moción de censura del PP con Vox, Puigdemont se ha pronunciado en el mismo sentido, además de censurar el papel del partido de Santiago Abascal contra los independentistas.

"Los términos en los que se ha planteado es cambiar un Gobierno por otro. Hay otra manera más democrática de forzar a convocar elecciones, que es apelar al comportamiento democrático del presidente del Gobierno", ha añadido el presidente de Junts.

REUNIÓN CON SÁNCHEZ

Aunque no ha tenido ningún contacto directo con Sánchez, ha explicado que le incomoda que pueda plantearse que todo está bloqueado porque no se han reunido, pero "el no hacerlo no facilita las cosas".

Además de añadir que todo ayuda, ha puntualizado que tendría un valor "simbólico" y que no serviría de nada un posible encuentro entre ambos si se mantuvieran los supuestos incumplimientos de los acuerdos.

"Que nadie piense que este movimiento lo estamos haciendo porque Sánchez no se ha reunido conmigo. No pasa nada, podemos vivir perfectamente sin reunirnos", ha zanjado el expresidente de la Generalitat.

INMIGRACIÓN

También ha afeado las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre las negociación para el traspaso integral de las competencias sobre inmigración, después de que haya asegurado que no cederán competencias exclusivas del Estado.

"Nosotros tenemos una noción clara de lo que significa delegación integral", ha replicado Puigdemont al ministro, dejando claro que aún no hay acuerdo.

CUESTIÓN DE CONFIANZA: "HAN RECTIFICADO"

En su opinión, la decisión de la Mesa del Congreso de posponer la petición de Junts para que el presidente del Gobierno se someta a una cuestión de confianza supone que el PSOE ha entendido "que el riesgo de ruptura es real y que dar un portazo a la petición no era buena idea".

"Han rectificado", ha sostenido el también expresidente catalán, que considera que los motivos que les llevaron a presentar esta iniciativa siguen intactos porque, a su juicio, no se han cumplido muchos de los acuerdos a los que habían llegado y porque considera que los socialistas no tienen una posición unánime sobre la existencia o no de un conflicto político en Cataluña.