Puigdemont celebra que el TJUE anule la retirada de su inmunidad y lo ve un "revés muy duro" para la Eurocámara

El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont (C), ofrece declaraciones a los medios, a 24 de enero de 2026, en Perpiñán (Francia). - Glòria Sánchez - Europa Press

BRUSELAS 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'expresident' catalán Carles Puigdemont ha celebrado este jueves la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de anular la suspensión que decidió el Parlamento Europeo sobre su inmunidad como eurodiputado, alegando que ha sido "un revés muy duro" para la Eurocámara porque se ha demostrado que se vulneró sus derechos "con una clara falta de imparcialidad".

"Hoy todos conocemos una decisión de una gran trascendencia del TJUE. Una gran trascendencia porque revoca la sentencia del Tribunal General de la UE "con una contundencia insólita, y porque es un revés muy duro para el Parlamento Europeo", ha indicado el también líder de Junts en declaraciones a la prensa desde la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.

Puigdemont ha calificado como "viciado" el proceso por el que le quitó la inmunidad como eurodiputado a él y a los exconsellers que también obtuvieron un escaño europeo en la anterior legislatura con JxCAT, Clara Ponsatí y Toni Comín, y que por tanto la sentencia de este jueves es una noticia que les alegra "muchísimo".

"Nos alegra como defensores de la causa de la independencia de Cataluña, como una causa que contribuye a la mejora de la democracia, y nos alegra también como europeos porque una vez más la lucha de la independencia catalana ha conseguido que el máximo tribunal de la Unión Europea se posicione a favor de derechos de minorías de derechos que han estado vulnerados", ha proseguido.

El expresidente de Cataluña ha señalado también al "corro" que en su opinión formaron PP, PSOE, Vox y Ciudadanos "con un gran apoyo del propio Gobierno español" y del Reino de España y "con la complicidad vergonzosa de la Presidencia del Parlamento Europeo", que recae sobre la maltesa Roberta Metsola.

