Ramón Tamames ve improcedente una moción de censura: "Lo único que cabe es convocar elecciones"

Archivo - El profesor y economista, Ramón Tamames, antes del acto de homenaje a las Parlamentarias Constituyentes, en el Congreso de los Diputados, a 5 de diciembre de 2024, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Quien fuera candidato de la moción de censura de Vox y exdiputado del PCE en 1977, Ramón Tamames, ha asegurado este martes que ve "improcedente" plantear una moción de censura, como está proponiendo de nuevo Vox, puesto que considera que "lo único que cabe ya es convocar unas elecciones".

Así lo ha dicho el economista en una entrevista en 'Espejo Público' de 'Antena 3', recogida por Europa Press, en la que ha agregado que "es absurdo plantear una moción de censura a estas alturas".

En este sentido, ha aseverado que "la coalición de investidura se ha roto manifiestamente" al ser interpelado por las distancias que están marcando los socios del Gobierno con el PSOE. "Es una larga más de Sánchez para seguirle a la Moncloa y lo podría conseguir al final concediendo la amnistía total al País Vasco, a Cataluña", ha espetado.

SÁNCHEZ ESTÁ CAMBIANDO LA CONSTITUCIÓN POR LA PUERTA DE ATRÁS

Sobre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha apuntado que es "una figura horrible para la historia de España" que está alterando la Constitución "desde la puerta de atrás" con una actitud de "desprecio a los padres fundadores".

Dicho esto, ha recalcado que Sánchez tiene una "relación estupenda" con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la que "hay complicidades y amores de partido tremendos". "Yo creo que estamos en un estado no bananero, peor todavía, un estado indigno de sus habitantes", ha concluido.