Raquel Sánchez recuerda a Compromís que la ZAL del Puerto de Valencia ya está construida y aboga por ponerla en marcha

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha recordado este miércoles a Compromís que la zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Valencia ya está construida y ha abogado por ponerla en marcha para estimular la economía local y regional.

El diputado de Compromís Joan Baldoví ha interpelado a Sánchez en el Pleno del Congreso de los Diputados para pedir a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) que no recurra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula el Plan Especial de la ZAL y que se estudien alternativas para esta infraestructura en lugares fuera de Valencia, como Sagunto o Cheste.

Baldoví ha resaltado que el proyecto acumula tres sentencias contrarias al mismo --por tratarse de suelo no urbanizable de protección agrícola-- y ha pedido "no mirar al pasado" y evitar recurrir la sentencia para no "malgastar" dinero público y que los tribunales vuelvan a anular el proyecto. Lo contrario, ha dicho, le parecería un "error".

A juicio del diputado de Compromís, la sentencia del TSJCV, de abril de 2022, "abre una oportunidad para repensar la ciudad de Valencia" y "replantear nuevas alternativas viables", por lo que ha insistido en que "existen alternativas" para la ubicación de la ZAL, 300.000 metros cuadrados de suelo logístico.

Para la ZAL, ha planteado recuperarla como un corredor verde que conecte el parque urbano del río Turia y el Parque Natural de la Albufera, un proyecto que "podría situar Valencia en la excelencia ambiental a nivel europeo".

Sánchez, por su parte, ha hecho hincapié en que la ZAL está urbanizada desde 2005 y, en consecuencia, "no se puede trasladar una infraestructura que ya se ha ejecutado", aunque se ha mostrado abierta a abordar la ejecución de otros desarrollos logísticos en las zonas planteadas.

En este contexto, ha admitido que contra la sentencia del TSJCV cabe la presentación de un recurso de casación, pero ha recordado que SEPES no puede presentarlo por no estar "legitimado" en la causa.

Quien si puede es Valencia Plataforma Intermodal y Logística, una sociedad mercantil estatal, que sí tiene intención de recurrir la sentencia, iniciar los trabajos para poner en marcha un nuevo Plan Especial que subsane los defectos de forma del anterior y dedicar "sus esfuerzos y recursos" a que la ZAL se ponga en funcionamiento.

Hasta ahora, SEPES ha invertido 133 millones de euros en esta actuación y tiene previsto invertir 5,5 millones en medidas correctoras.

"Consideramos que la puesta en servicio de la ZAL va a contribuir a incrementar la competitividad del Puerto de Valencia y del tejido empresarial regional y nacional", ha resumido Sánchez, que también ha aludido al "alto nivel de sinergias" que pueden generarse en la zona y a la posibilidad de que se creen 2.000 puestos de trabajado de manera directa.

Por ello, ha pedido "aprovechar las oportunidades" y ha reiterado que el "bloqueo sistemático" de esta infraestructura "no es la mejor opción".