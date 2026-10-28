La Real Academia de Ciencias manifiesta su pesar a quienes hayan sufrido más directamente la desgracia

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar del accidente, - JUANMA JIMÉNEZ / EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales ha lamentado el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), que se ha saldado con al menos 64 muertos.

"Con motivo de la tragedia ferroviaria que acaba de ocurrir, la Real Academia de Ciencias de España manifiesta su pesar y acompaña en el sentimiento a quienes hayan sufrido más directamente esta desgracia", ha señalado la institución en una publicación en la red social X, recogida por Europa Press.

El siniestro se habría registrado a las 8.54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo, según la última información oficial hasta el momento.

El número de fallecidos tras el choque de dos trenes este miércoles en Urda (Toledo) se ha elevado a 64, por el momento, y a 80 heridos, tal y como han confirmado fuentes del Gobierno regional.

La cifra de víctimas ha aumentado, según las mismas fuentes, una vez que los servicios de emergencia que trabajan en el lugar han podido acceder a los vagones del tren Iryo.