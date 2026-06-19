Rebeca Torró alega que Leire Díaz "pasaba desapercibida" en el partido y emplaza a Santos Cerdán a explicar la relación

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y la presidenta del partido, Cristina Narbona - PSOE / EVA ERCOLANESE

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha alegado hoy que la llamada 'fontanera' de Ferraz, la exmilitante Leire Díez, "pasaba desapercibida" en el partido y ha instado a que sea el exsecretario de Organización Santos Cerdán quien aclare la relación que tenía con ella. Así lo ha manifestado durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Al ser preguntada por los viajes que el PSOE pagó a Leire Díez, las nueve veces que señalan los informes de la UCO, la dirigente socialista alega que ahora todos conocen a Leire Díez, pero que ésta "pasaba desapercibida" en el partido en aquel momento y en las ocasiones en las que se pudo reunir con Santos Cerdán y con algunos miembros de la Ejecutiva que organizaba el exsecretario de Organización.

En este sentido, ha añadido que Leire Díez era una "militante" de la que Santos Cerdán "sabrá" y "tendrá que explicar esa relación que tenía con él directamente". "Ahora todos la conocemos, claro que sí, pero antes no", ha espetado.

Y ha argumentado que ella se reúne con "muchísimos" militantes del partido y eso no significa que conozca a todos. Y aunque ha dicho que ella no les paga el viaje a los militantes, también ha admitido que la organización "debe dar apoyo" a éstos y a las personas que colaboran con ellos. "Eso no es ninguna ilegalidad, faltaría más", ha exclamado.

REUNIRSE CON UNA PERSONA O APARECER EN UNA AGENDA NO ES DELITO

Tampoco ha querido pronunciarse sobre las reuniones de Leire Díez con la Fiscalía General del Estado o con la directora de la Guardia Civil, ni si es normal que una militante se reúna con estos cargos, pero ha defendido que reunirse con una persona no es constitutivo de delito.

"Que yo sepa hoy reunirse con cualquier persona, enviar un mensaje o aparecer en una agenda no es constitutivo de delito", ha insistido al tiempo que consideraba injusto que ahora conocer a una persona o cualquier reunión levanten "sospechas" sobre esas personas.

De hecho, ha vuelto a reiterar que van a esperar a que avance la causa contra la exmilitante socialista y ver si se "materializan los indicios" para decidir si se querellan contra ella.

"Lo que hemos podido ir viendo de esta causa es que todo lo que esta presunta trama quería llegar a obtener, no ha obtenido absolutamente nada", ha alegado al mismo tiempo que ha argumentado que eso "también verifica la influencia cero que tenían estas personas".

A este respecto, ha insistido en que no tiene ni idea de lo que podría o no decir Leire Díez y ha emplazado a los miembros de la presunta trama a explicar los comportamientos que han tenido y sus acciones.

De hecho, Rebeca Torró rechaza que eso le corresponda al PSOE: "No nos compete al Partido Socialista porque no tiene nada que ver con el Partido Socialista, son ellos los que tienen que explicarlo, por tanto, ningún tipo de temor al respecto".