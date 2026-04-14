La reforma constitucional del aborto acelera su tramitación en el Congreso para debatirse antes de las andaluzas

Archivo - El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno y el PSOE han confirmado su intención de tramitar por la vía exprés en el Congreso la reforma constitucional para incluir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, todo con el fin de celebrar el primer debate y votación a finales de abril, en el último Pleno antes de las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

La reforma constitucional, que incluye un nuevo apartado 4 al artículo 43 para asegurar que "los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo", fue aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros y ya desde Moncloa se pidió su tramitación por el procedimiento de urgencia.

Y, a los dos días, el Gobierno forzó que fuera calificada por la Mesa del Congreso para poner en marcha el contador de plazos de enmiendas. El procedimiento de urgencia acorta todos los plazos ala mitad, y este martes la Mesa del Congreso ha fijado el lunes 20 de abril como tope para presentar enmiendas de totalidad y el miércoles 22 para las relativas al articulado.

30 DE ABRIL, FECHA PREVISTA PARA EL PRIMER TEST

Fuentes socialistas confirman su intención de que el proyecto del Gobierno se someta a su primera votación en el Pleno del Congreso del 30 de abril, justo horas antes de que se abra la campaña de las elecciones autonómicas de Andalucía del 17 de mayo.

Esa primera votación de totalidad, la de las enmiendas de devolución del proyecto que previsiblemente presentarán el PP y Vox, se encajará así en el último Pleno previsto antes de las elecciones andaluzas.