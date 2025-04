Rego confirma que trabaja para rebajar a 16 años la edad de voto y recuerda al PSOE que lo apoyó en el Congreso

Califica la propuesta como "un elemento central y sustancial" dentro de la ley de Juventud 2025 y defiende que es "un avance de derechos"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha confirmado este miércoles que desde el ministerio que dirige se está trabajando para rebajar a 16 años la edad de voto, recordando así que el PSOE aprobó dicha ampliación en el Congreso de los Diputados el pasado mes de junio en una iniciativa pactada con Sumar y también lo incorporó en su ideario tras el 41 Congreso Federal de los socialistas.

"Estamos en la fase previa, lo estamos trabajando en el Ministerio de Juventud e Infancia con las propuestas que vienen directamente de la mano de la juventud de nuestro país. Hemos tenido oportunidad de trabajar también a nivel parlamentario, quiero recordar que se aprobó una PNL en junio del año pasado, impulsada por Sumar y con apoyo del PSOE", ha señalado en una entrevista en el informativo '24 horas' de RNE, que ha recogido Europa Press.

Así se ha expresado después de que la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, asegurase este martes en rueda de prensa que la cuestión de rebajar la edad de voto "no se ha visto en ningún órgano colegiado del Consejo de Ministros". Las palabras de Alegría se enmarcan en la aprobación del Ejecutivo de un anteproyecto de reforma de la Ley Electoral para hacer obligatorios los debates electorales y para que las encuestas publiquen los microdatos.

Ante ello, Rego ha señalado que "en términos formales" la rebaja "no se ha trabajado todavía en el Consejo de Ministros" puesto que el Ministerio de Juventud está aun con la propuesta previa, si bien ha aclarado que eso "no entra en contradicción en absoluto con el hecho de que luego en las siguientes fases haya mecanismos de coordinación". "No me corresponde a mí entrar en ese tipo de detalles pero creo que entra dentro del margen de elementos políticos", ha defendido.

"Es un tema que se ha trabajado a nivel parlamentario y ha contado con el aval de las fuerzas políticas que forman parte del Gobierno, y es algo también incorporado en el último Congreso del Partido Socialista", ha explicado, recordando que el PSOE aprobó dicha rebaja en su 41 Congreso Federal del pasado mes de noviembre mediante una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), una iniciativa que venían impulsando las Juventudes Socialistas.

Con ello, ha recalcado que la propuesta responde a una ley que "no emana directamente del Ministerio de Juventud" sino "de la mano de la juventud de nuestro país", y que se traduce en "casi 400 páginas" a las que están "dando forma jurídica", siendo una de ellas la ampliación de la edad de voto. "Vamos a seguir avanzando y vamos a seguir trabajando con ello (...) Es una demanda histórica de la juventud en nuestro país", ha sentenciado.

CALIFICA LA REBAJA COMO "UN ELEMENTO CENTRAL" DE LA LEY DE JUVENTUD

Preguntada también por si esta rebaja va a ser una condición dentro de la ley de Juventud 2025, Rego ha respondido que no le gusta "ser taxativa" ni "hablar de casi nada definitivo" pero que "sí es un elemento sustancial" sobre el que están trabajando "con muchísima determinación".

"No me gusta hablar de casi nada definitivo, salvo lo estrictamente inevitable, pero sí que es un elemento central, sustancial y con el que estamos trabajando con muchísima determinación. Para nosotros es muy importante defender un modelo de sociedad que amplía derechos y creemos que este es un rasgo sustancial", ha dicho.

Por último, la ministra ha defendido que muchos jóvenes ya tienen "madurez política" a partir de los 16 años, pero ha reiterado que tampoco se trata "de una demostración de nada", sino de un derecho. Así, ha apuntado que el debate sobre la rebaja de la edad del voto le recuerda a la controversia que suscitó el derecho al voto femenino en el año 1931.