La reunión entre PSOE y Sumar no contará con ministros y quedará limitada a cargos orgánicos de los partidos

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La reunión entre PSOE y Sumar para tratar la exigencia del socio minoritario de abordar medidas para relanzar al Gobierno, tras la crisis abierta por los casos de presunta corrupción y acoso sexual en las filas socialistas, se limitará a cargos orgánicos de los partidos y no tendrá presencia de ministros.

Así lo han trasladado fuentes de las dos alas del Ejecutivo, que apuntan a este viernes como la fecha más probable para este encuentro, aunque no está cerrada de forma definitiva.

El formato para esta cumbre será diferente frente a las anteriores comisiones de seguimiento de la coalición y solo entrañará a secretarios de organización o miembros de dirección de los distintos partidos, es decir, que no se prevé la presencia de ningún miembro del Ejecutivo.

Sin embargo, en la reunión de verano ante la crisis por los indicios de presunta corrupción en torno a exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, sí contó con presencia de ministros, como fue el caso de María Jesús Montero y Félix Bolaños en el caso del PSOE y de Ernest Urtasun, por el ala de Sumar.

De esta forma, el encuentro quedará rebajado a nivel de representación política al no contar con primeros espadas del Gobierno, pese a que dirigentes del socio minoritario como el coordinador de IU, Antonio Maíllo, habían pedido que fuera al "máximo nivel" y que estuvieran presentes ministros.

SUMAR QUIERE RELANZAR EL GOBIERNO

Los partidos de Sumar que ostentan ministerios (Movimiento Sumar, Más Madrid, Comunes e IU) demandaron este martes una reunión urgente para relanzar al Gobierno, movimiento que según explicaron era obligado por la "parálisis" del PSOE y la "decepción" que supuso la comparecencia el lunes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Y es que estas formaciones reprocharon que perdiera una oportunidad para rendir cuentas y mostrar contundencia ante estos escándalos que impactaron en el seno del PSOE.

Sumar ha enfatizado que esta crisis viene generada por el PSOE y esta mañana IU no contemplaba otro escenario que no fuera "constructivo" y con acuerdos, desde la "lealtad y transparencia", que permitan una "salida fortalecida" del Gobierno, con el compromiso de intensificar la agenda social y el acuerdo de investidura para poder completar en buenas condiciones la actual legislatura.

Sin embargo, advertía que una reunión de este tipo "no es un desdén" y que sería un "error si el PSOE frivoliza sobre la importancia". "Lo que ha ocurrido es muy grave y debilita. Yo no sé si se ha enterado el PSOE de que esas cosas debilitan", ha apuntado en rueda de prensa este miércoles.