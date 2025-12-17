Sumar aclara que Yolanda Díaz "no" planteó "en ningún caso" una ruptura y avisa que no piden "un mero cambio de caras"

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, durante la conferencia política de Sumar, en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, a 22 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha aclarado que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "no" planteó "en ningún caso" una ruptura del Ejecutivo, aunque ha advertido que desde la formación no piden "un mero cambio de caras" o "un mero baile de sillas".

"La vicepresidenta segunda del Gobierno no ha planteado en ningún caso una ruptura del Gobierno tal y como está apareciendo. Nosotros y nosotras lo que seguimos planteando y, creo que es importante recalcarlo, es una remodelación del Ejecutivo", ha declarado este miércoles durante una entrevista en el programa de 'Mañaneros' de 'TVE', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado después de que los partidos que ostentan los ministerios de Sumar (Movimiento Sumar, IU, Comunes y Más Madrid) hayan reclamado una reunión urgente al PSOE para salvar y reimpulsar la acción del Gobierno y mejorar su funcionamiento, descartando ruptura pero sin renunciar a una remodelación del Ejecutivo.

Hernández ha advertido que, si bien consideran "fundamental" abordar la "crisis" del Gobierno con "un cambio en el seno del Consejo de Ministros", no están pidiendo "un mero cambio de caras" o "un mero baile de sillas": "Nosotros queremos que se produzca esta remodelación del Gobierno, con carácter de urgencia, para dar un nuevo rumbo al Gobierno".

En este sentido, ha asegurado "con total convicción y con total firmeza" que hay "un objetivo político común" que es "dar un nuevo rumbo programático a este Gobierno".

"RESPONDER ANTE LA CIUDADANÍA"

Ante ello, preguntada por si, en el caso de no haber reforma del Consejo pero sí una reforma del "rumbo", no habría ruptura, Hernández ha respondido que "es muy fácil", alegando que en las elecciones generales de 2023 suscribieron un acuerdo de Gobierno y que, por ende, deben "responder ante la ciudadanía".

"Es sencillo, es que los partidos políticos estamos aquí para eso, somos herramientas al servicio de la gente y un gobierno lo que tiene es que gobernar y sacar adelante políticas públicas de transformación social", ha defendido, argumentando que el PSOE "tiene que moverse".

CREE QUE LA GESTIÓN DEL PSOE "NO ES LA CORRECTA"

Así las cosas, ha calificado la cumbre solicitada por Sumar a los socialistas como "un jaque de una parte de un gobierno de coalición progresista" que, a su juicio, "asiste de una manera indignada y muy cabreada a una crisis del PSOE".

"Lo que queremos hablar aquí es de la crisis que se está viviendo en las filas internas del PSOE y cómo eso está afectando al Gobierno (...) La gestión del partido no es la correcta y hemos venido aquí para que este Gobierno funcione, es así de sencillo", ha sentenciado.