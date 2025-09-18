El Rey apuesta por proyectos conjuntos con Egipto en turismo y por seguir profundizando los lazos económicos

El Rey Felipe VI en el foro empresarial España-Egipto durante su visita de Estado - CASA S. M. EL REY

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha animado este jueves a los empresarios españoles y egipcios a seguir ahondando en la relación económica y comercial entre los dos países, en particular en el turismo, apostando por la puesta en marcha de proyectos conjuntos entre España y Egipto aprovechando el potencial en este terreno.

El monarca ha sido el encargado de inaugurar un foro empresarial en El Cairo en el marco de su primera visita de Estado a Egipto junto a la Reina Letizia, "una magnífica oportunidad para seguir impulsando y mejorando nuestra cooperación económica y comercial".

La balanza comercial --con 1.457 millones de euros en exportaciones españolas y 1.680 millones en importaciones egipcias-- refleja "la confianza mutua y, al mismo tiempo, un potencial aún mayor por desplegar", ha sostenido.

"Por eso estamos aquí: para transformar ese potencial en proyectos concretos, en nuevas oportunidades de inversión, en alianzas empresariales y en un crecimiento compartido que beneficie a nuestras sociedades", ha subrayado en presencia del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y del de la Cámara de Comercio, José María Bonet.

El Rey ha querido hacer especial hincapié en el turismo, tras haber visitado anoche las pirámides junto a la Reina Letizia, el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, y la primera dama, y antes de poner rumbo a Luxor, segunda etapa del viaje, donde tendrán ocasión de visitar el Valle de los Reyes.

"El proyecto para la protección de los principales sitios arqueológicos de Egipto, que incluye Luxor y también las pirámides de Guiza, se ha finalizado mediante una donación española, y en él han participado empresas españolas y egipcias con tecnología puntera de iluminación, seguridad y protección y conservación del patrimonio", ha señalado.

Se trata, ha añadido el monarca, de "un ejemplo del que nos podemos sentir todos muy orgullosos y del que podrán disfrutar los más de 15 millones de turistas que visitan Egipto cada año".

REIVINDICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA

En este punto, ha puesto en valor que España "cuenta con una amplia experiencia" y ofrece "un turismo competitivo, sostenible e innovador" que la convierte en uno de los principales destinos a nivel mundial. "Esa realidad nos permite observar y apreciar con especial interés el enorme potencial de este sector en Egipto, un país con una impresionante riqueza histórica y cultural", ha añadido.

En opinión de Felipe VI, "existen claras oportunidades para impulsar proyectos conjuntos en ámbitos como la gestión del patrimonio, el turismo cultural y de salud, la formación profesional, la digitalización del sector, la tecnología adaptada al turismo y las infraestructuras turísticas".

Para el monarca, "el intercambio de conocimientos y la colaboración entre nuestras empresas pueden generar nuevas oportunidades de inversión y contribuir al desarrollo sostenible del sector en ambos países".

Por otra parte, también ha querido poner de relieve el papel que desempeñan las más de 60 empresas españolas asentadas en Egipto "que contribuyen con su experiencia y profesionalidad al desarrollo de nuestras relaciones económicas y comerciales".

"Su presencia constituye una aportación decisiva, tanto en inversión como en innovación y valor añadido, en sectores estratégicos en los que España es reconocida internacionalmente, en especial, en ámbitos vinculados a la sostenibilidad y a la protección del medio ambiente, como el agua, el transporte y la energía", ha valorado.

Este foro, ha sostenido el Rey, "es una excelente oportunidad para avanzar, para impulsar y favorecer vínculos más estrechos entre nuestras comunidades empresariales", al tiempo que ha animado a los empresarios "a reforzar la confianza entre nuestras empresas y a seguir creando proyectos sólidos, innovadores y beneficiosos para nuestras sociedades".