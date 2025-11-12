El Rey defiende la relación con China: “beneficia a ambos pueblos y es coherente con dos países de amplia historia”

El Rey Felipe VI y el presidente de China, Xi Jinping, durante la recepción de honor en el Gran Palacio del Pueblo en la Plaza de Tiananmen - Europa Press

Xi Jinping recibe con todos los honores a los Reyes en la plaza de Tiananmen y expresa su deseo de seguir profundizando la relación con España

PEKÍN, 12 Nov. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Leyre Guijo) -

El Rey Felipe VI ha defendido este miércoles la amistad entre España y China ante el presidente chino, Xi Jinping, subrayando que beneficia a ambos y además de ser “coherente” con dos países que tienen “una amplia historia y vocación global”.

Así lo ha expresado en el arranque de su encuentro con el mandatario chino en el inicio de la primera visita de Estado de los Reyes al país asiático que ha tenido lugar en el Gran Palacio del Pueblo.

El monarca ha recordado la “historia de visitas” entre los dos países que arrancaron con la primera realizada por Juan Carlos I y Sofía en 1978 a las que siguieron otras dos en 1995 y 2007. En los casi 50 años transcurridos, ha destacado “se ha ido trazando una relación sólida, de confianza mutua, bajo los principios de respeto y de prosperidad compartida”.

“Creemos que la amistad entre España y China sin duda beneficia a ambos pueblos y es coherente con dos países de larga historia y de vocación global”, ha sostenido el Rey, en medio de las suspicacias que genera en algunas capitales europeas el acercamiento protagonizado entre España y China en los últimos años, durante los que se han producido una visita de Estado de Xi en 2018 y tres visitas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Pekín en menos de tres años.

Felipe VI se ha referido también a su propia experiencia personal, recordando que su primer viaje fue en el 2000, cuando aún era Príncipe de Asturias, y ha subrayado que “sin duda el avance y el progreso desde ese año es muy notable y así sigue siendo para la admiración de todo el mundo”.

Por su parte, Xi Jinping también se ha referido a la primera visita de Juan Carlos I y Sofía y ha destacado que la que realizan ahora los Reyes “reviste una gran importancia para promover las relaciones bilaterales y la cooperación amistosa entre nuestros dos países”.

“Juntos han establecido un ejemplo de convivencia amistosa y desarrollo conjunto entre países con diferentes historias, culturas y sistemas sociales” y han contribuido juntos “a la defensa de la equidad y la justicia internacionales”, ha sostenido el mandatario chino. En un “panorama internacional complejo y cambiante” como el actual, ha dicho Xi, “el mundo necesita más fuerzas constructivas comprometidas con la paz y el desarrollo”.

“China está dispuesta a trabajar junto con España para construir una asociación estratégica integral más firme en su orientación, más dinámica en su desarrollo y con mayor influencia internacional, con el fin de contribuir de forma aún más significativa a la prosperidad, la paz y el desarrollo del mundo”, ha rematado.

Felipe VI ha estado acompañado por los ministros de Exteriores y Cultura, así como por los secretarios de Estado de Comercio y de Industria, y el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino, entre otros. Por parte china, a Xi le han acompañado los titulares de Comercio, Educación, Cultura y Aduanas.

RECEPCIÓN CON HONORES

Previamente, Xi y la primera dama han recibido con todos los honores este miércoles a los Reyes en la emblemática plaza de Tiananmen, donde se encuentra el Gran Palacio del Pueblo, en la que es su primera visita oficial a China, tras lo cual se ha producido el saludo a ambas delegaciones.

Por parte española, han acudido el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que se ha sumado a la parte institucional de la visita en Pekín, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que sí estuvo en la primera etapa del viaje en Chengdú.

A continuación, Xi y Felipe VI han tomado posición en el podio, desde donde han escuchado la interpretación de ambos himnos, acompañadas por varias salvas de cañón. Tras ello, ambos han pasado revista a las tropas y también han saludado a los escolares que, con flores y banderas en las manos, les han dado la bienvenida, antes de entrar junto a la Reina y la primera dama, a las que se ha visto conversar, en el Gran Palacio del Pueblo para la foto oficial.