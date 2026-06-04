El Rey despedirá al Papa en Tenerife antes de su regreso al Vaticano

Archivo - El Rey Felipe VI saluda al Papa León XIV - Europa Press/Contacto/Vatican Media - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI será quien finalmente despida en representación de la Familia Real al Papa León XIV el próximo 12 de junio en el aeropuerto de Tenerife antes de su regreso al Vaticano y no la Reina Sofía, como había anunciado previamente Zarzuela.

Aunque inicialmente la Casa del Rey había informado que sería la madre del monarca quien asistiría a la ceremonia de despedida del Pontífice en el aeropuerto de Tenerife el día 12, fuentes de Zarzuela han informado este jueves que será Felipe VI quien acuda, ya que quiere ser él personalmente quien despida a León XIV.

De esta forma, el Rey estará presente tanto para recibir a Robert Prevost a su llegada este sábado por la mañana a Barajas, donde estará acompañado por la Reina Letizia y también está previsto que asista el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como en su despedida.

Esta será la única actividad en la que habrá presencia de la Familia Real durante la tercera etapa del viaje del Pontífice a España, que arrancará este sábado en Madrid y que le llevará también a Barcelona antes de recalar en Gran Canaria y Tenerife.

Los Reyes recibirán al Pontífice en el Palacio Real junto a la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía el sábado por la mañana y mantendrán un breve encuentro con él antes del acto institucional al que asistirán autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Al día siguiente, los Reyes y sus hijas asistirán a la misa que se celebrará en la Plaza de Cibeles, mientras que al día siguiente será la reina emérita quien asista a la misa en la catedral de la Almudena. Por último, Felipe VI y Letizia también tienen previsto desplazarse a Barcelona para asistir el día 10 a la misa en la Basílica de la Sagrada Familia.