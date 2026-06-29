El Rey destaca el papel de la innovación para la autonomía europea y apuesta por el talento y el liderazgo de España

Su Majestad el Rey con el patronato de la Fundación Cotec - CASA DE S.M. EL REY

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha definido la innovación como un "un recurso estratégico" esencial para mantener la capacidad de decisión y la autonomía europea ante los desafíos tecnológicos o vinculados a la seguridad, y ha reivindicado a España por si capacidad de liderazgo en este campo.

Felipe VI ha presidido este lunes la gala Cotec 2026, en la que la Fundación ha planteado dos preguntas: '¿dónde está ahora Europa?' y '¿hacia dónde queremos que se dirija?'.

Durante su discurso, el Rey ha asegurado que "la innovación es un recurso estratégico fundamental, posiblemente, el mayor que tenemos, para reforzar en este tiempo geopolítico nuestra capacidad de decisión y nuestra autonomía ante desafíos inaplazables". No obstante ha remarcado la importancia del valor social de la tecnología.

Así, ha afirmado que la innovación "cobra su sentido más pleno" cuando "se pone al servicio de las personas y mejora su calidad de vida y sus expectativas". También cuando respeta su esfera de libertad, privacidad y sus derechos fundamental. "Ahí, de nuevo, Europa tiene mucho que decir", ha apuntado.

En este punto, el Rey ha asegurado que la Unión Europea no solo necesita la "audacia" y el "talento" de nuestro país, sino también "nuestra sensibilidad". "España, un país transformado por su adhesión a las entonces CEE hace más de 40 años, puede asumir un papel de liderazgo en ese empeño", ha asegurado.

También ha ensalzado la calidad de los investigadores españoles, las universidades o las empresas, así como la capacidad de apostar "por los procesos dinámicos y colaborativos, pensados para incluir y beneficiar al mayor número de actores".

"Por eso celebro también que Cotec siga trabajando en temas íntimamente relacionados con la educación y la investigación, como la integración de la FP en los sistemas de I+D, o el impacto de la IA en los descubrimientos científicos y las invenciones", ha añadido.

"TRADUCIR UN TIEMPO MARCADO POR LA ACELERACIÓN TECNOLÓGICA"

"La combinación de competitividad, cohesión social y libertad constituye una de las aportaciones más valiosas que los europeos podemos ofrecer al mundo", ha defendido Felipe VI, para quien la "Europa humanista puede, sabe y debe traducir un tiempo marcado por la aceleración tecnológica".

El monarca ha vuelto a poner el foco en "la cantidad ingente de datos" que se producen de manera diaria y que "algunas veces nos benefician y otras veces suponen una peligrosa injerencia".

Por ello, ha apostado por que los periodistas e informadores ayuden a los ciudadanos a "discernir, comprender el contexto y el efecto de la innovación sobre nuestra vida diaria", ya que de ello depende "la calidad del debate público".

"Porque una sociedad informada, una sociedad consciente, es una sociedad sin miedo al futuro, receptiva a los cambios y preparada para ellos; para asumirlos o bien para reconducirlos", ha afirmado.

ANUARIO COTEC 2026

El acto, que ha reunido a los principales actores del ecosistema nacional de innovación, ha servido para presentar el Anuario Cotec 2026, dedicado este año a analizar el presente y el futuro de la Unión Europea en un contexto de reconfiguración del orden mundial.

Cada año, el anuario adopta un diseño distinto y un planteamiento específico; este año, además esa apuesta cobra un relieve especial al tomar la forma de un periódico, "El Europeo", que es al mismo tiempo anuario y manifiesto.

La gala ha completado esa reflexión con dos mesas de diálogo de proyección internacional, "Miradas: Venezuela-Irán", en la que han participado la escritora iraní Masha Moevali, el intelectual venezolano Boris Muñoz; y "Miradas EE.UU.-China" con la empresaria china, fundadora y presidenta de Honor de China Club Spain y miembro de la red de expertos "Los 100 de Cotec", Margaret Chen y el periodista estadounidense de 'The Economist', Lane Greene.