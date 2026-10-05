El Rey firma por vía telemática el decreto del adelanto electoral nada más llegar a Helsinki

El Rey Felipe VI durante la despedida con honores celebrada en el aeropuerto ante su viaje de Estado a Finlandia, a 05 de octubre de 2026, en Madrid (España) - Antonio Gutiérrez - Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) - El Rey Felipe VI ha firmado por vía telemática nada más aterrizar en Helsinki el decreto de convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre tras la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar la cita con las urnas, según han informado fuentes de Zarzuela.

Tal y como es preceptivo, el monarca ha procedido a firmar el decreto adoptado por el Consejo de Ministros extraordinario celebrado este lunes por la mañana y que se publicará el martes en el BOE por el que se disolverán las Cortes y los españoles estarán llamados a votar el 29 de noviembre.

Sánchez notificó este domingo por la tarde por vía telefónica al Rey de su intención de adelantar las elecciones, decisión que ha anunciado a primera hora de la mañana en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa.

Los Reyes han llegado a primera hora de la tarde a Finlandia para efectuar una visita de Estado que se prolongará hasta el jueves y que, además de la etapa en Helsinki en la que se producirán los contactos institucionales, prevé un desplazamiento a Rovaniemi, en Laponia, donde tendrá ocasión de visitar una base militar en la que hay desplegados efectivos de la OTAN que se encargan de velar por la seguridad en el país báltico.