El Rey habla con el presidente de Castilla-La Mancha tras el accidente ferroviario en Urda

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page con su Majestad el Rey Felipe VI. - CASA DE S.M. EL REY / JOSE JIMEN - Archivo

TOLEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha hablado durante unos minutos con el Rey Felipe VI, que se ha interesado por el accidente ferroviario registrado en la localidad toledana de Urda, tras chocar el tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076.

Así lo han confirmado a Europa Press fuente del Gobierno regional que indican que la llamada se habría registrado una vez el titular del Gobierno castellanomanchego se ha desplazado hasta el lugar del siniestro.

Desde la Casa Real han expresado además su conmoción y preocupación por el accidente ferroviario en Urda. "Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas", ha escrito en un mensaje en 'X'.

En la publicación, la Casa del Rey también ha mostrado su apoyo a los equipos de emergencia "y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias".

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha apuntado a un mínimo de 30 fallecidos tras el choque del tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076 que se ha registrado este miércoles en la localidad toledana de Urda, según fuentes del Ejecutivo castellanomanchego.

El siniestro se habría registrado a las 8.54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo, según la última información oficial hasta el momento.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha llegado a las 9.40 horas al centro de control H24 de Adif en Atocha, donde recopilará toda la información disponible hasta el momento sobre el accidente de tren, antes de trasladarla a los medios de comunicación.