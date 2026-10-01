El Rey, ilusionado con su primera visita a Ceuta y Melilla: "Como siempre"

(I-D) El de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el Rey Felipe VI; el presidente del Senado, Pedro Rollán, y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, durante el - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Rey se ha mostrado este jueves ilusionado por acudir el próximo 13 de octubre a Ceuta y Melilla en la que será su primera visita a esas ciudades autónomas desde su llegada al trono, en junio de 2014. Preguntado sobre si le hacía ilusión ese viaje, Felipe VI ha respondido afirmativamente: "Como siempre".

A su llegada al Congreso, donde ha presidido la inauguración del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, los periodistas le han preguntado por esa visita a Ceuta y Melilla que Zarzuela ha comunicado a primera hora de la mañana y, en concreto, si estaba ilusionado. "Como siempre", se ha limitado a decir.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, adelantó este verano el deseo de Felipe VI de visitar la ciudad autónoma tras la crisis abierta con la entrada masiva de inmigrantes y la visita fue oficializada a final de mes por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien defendió que había "argumentos y razones más que suficientes" para que el monarca viajara a la ciudad autónoma y prometió que se produciría cuando se dieran "las condiciones para ello".

La fecha no se ha concretado hasta ahora, si bien en las semanas transcurridas desde el Ejecutivo se había venido ratificando que iba a producirse de forma inminente y que Moncloa y Zarzuela estaban trabajando en su organización.