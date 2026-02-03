El Rey presidirá un acto en el Congreso el 17 de febrero para celebrar que la Constitución de 1978 ya es la más longeva

Archivo - Hemiciclo del Congreso en la Apertura Solemne de la XV Legislatura, con el Rey, diputados y senadores - CONGRESO - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI presidirá el próximo 17 de febrero una sesión solemne en el Congreso, con diputados y senadores, para celebrar que la Constitución de 1978, que cuenta con 47 años de vigencia, será desde esa semana la más longeva de la historia.

Así se lo ha trasladado ya la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol, a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios del Congreso, según confirmaron fuentes de la Presidencia. La sesión, que será conjunta de Cortes Generales, dará comienzo a las 12.30 horas del mediodía.

La Constitución de 1978, firmada por el Rey Juan Carlos I, superará así a la de 1876, considerada la de la restauración borbónica y del 'turnismo' entre liberales y conservadores, En estas más de cuatro décadas, la Carta Magna de la Transición sólo se ha modificado en tres ocasiones para autorizar el voto de extranjeros, implantar el principio de estabilidad presupuestaria y sustituir el término disminuido por personas con discapacidad.

La última vez que el Jefe del Estado presidió una sesión en el Congreso fue 29 de noviembre de 2023, con la Apertura solemne de la Cortes Generales de la actual XV Legislatura. Un mes antes hizo lo propio cuando su hija, la Princesa de Asturias, juró la Constitución al cumplir la mayoría de edad.

El año pasado, el Rey, acompañado de la Reina y sus hijas, también pisó el Palacio de la Carrera de San Jerónimo pero en este caso para participar en un coloquio por los 50 años de la monarquía parlamentaria.

PREVISIBLE BOICOT DE SOCIOS DEL GOBIERNO

Eso sí, todo apunta a que de nuevo los socios nacionalistas e independentistas del Gobierno vuelvan a boicotear esta solemne sesión plenaria, como ya han hecho otras veces ERC, Junts, Bildu, el PNV, Podemos, el BNG e incluso parte de Sumar.

Y es que estas formaciones rechazan acudir a actos que preside el Jefe del Estado, ya sea por su condición republicana o por su actuación tras los incidentes del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Y tampoco aceptan celebrar la Constitución de 1978 porque consideran que no es su Carta Magna.

Ese boicot ya lo aplicaron hace unas semanas en el Parlamento Europea cuando ERC, Bildu, Podemos y el BNG rechazaron asistir al Pleno en el que Felipe VI intervino por el 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea.