El Rey recibe en el Palacio Real al nuevo presidente de Portugal en su primera visita a España

El presidente de la República Portuguesa, António José Seguro, y el Rey Felipe VI durante la audiencia ofrecida en el Palacio Real, 20 de abril de 2026, en Madrid (España). - José Oliva - Europa Press

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI se ha reunido este lunes con el presidente de Portugal, Antonio José Seguro, con motivo de su primera visita a España, país que ha elegido como destino del que es su primer desplazamiento al extranjero desde que tomó posesión de su cargo el pasado 9 de marzo.

Al no tratarse de una visita oficial, los Reyes no han brindado la tradicional acogida en el Palacio Real con revista a la guardia, sino que Felipe VI ha recibido a Seguro, a cuya toma de posesión acudió como viene siendo habitual con los mandatarios iberoamericanos, al pie de la escalera de entrada.

A continuación, tras el pertinente saludo a las delegaciones que han acompañado a ambos jefes de Estado, se ha producido el encuentro entre ambos. El Rey ha estado acompañado en esta ocasión por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, así como por el jefe de la Casa, Camilo Villarino, entre otros.

Posteriormente, ya acompañados ambos por la Reina Letizia y la primera dama lusa, Margarida Maldonado Freitas, han recibido a los asistentes al almuerzo que los Reyes han ofrecido en honor del mandatario luso, entre los que ha figurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Seguro, que también tiene previsto reunirse con el jefe del Ejecutivo, ha continuado con su visita a España la tradición de elegir nuestro país como primer destino del desplazamiento al exterior del jefe de Estado luso.

"Al escoger España como destino de su primera visita oficial fuera del país, el presidente de la República destaca los lazos de profunda amistad, proximidad y cooperación que unen a Portugal y España y la naturaleza única de la relación bilateral, que esta visita busca consolidar y profundizar", indicó la Presidencia lusa en un comunicado al anunciar el viaje.