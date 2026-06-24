El Rey recibe en Zarzuela a María Guardiola tras su reelección como presidenta de Extremadura

El Rey Felipe VI recibe en el Palacio de La Zarzuela a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, después de volver a ser investida. - ALBERTO ORTEGA - EUROPA PRESS

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha recibido en audiencia este miércoles a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, después de volver a ser investida por segunda ocasión como mandataria autonómica.

María Guardiola estaba citada en el Palacio de la Zarzuela a las 17.00 horas de este miércoles 24 de junio, donde ha mantenido un encuentro con el Rey Felipe VI como suele ser habitual cuando se elige a un presidente autonómico.

De esta manera, el Rey ha recibido a Guardiola después de que fuera investida como presidenta de la Junta de Extremadura el pasado 22 de abril con los votos a favor de PP y Vox.

Las elecciones en Extremadura se celebraron en diciembre del año pasado y abrieron un ciclo electoral autonómico en el que le siguieron comicios en Aragón, Castilla y León y Andalucía.

También suele ser habitual que los nuevos mandatarios autonómicos acudan al Palacio de La Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque todavía no se ha dado esa cita.