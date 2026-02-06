El Rey recibirá el próximo jueves a Pérez Llorca después de su elección como presidente de la Comunidad Valenciana

El Rey Felipe VI (i) y la reina Letizia (2i) saludan al president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (3d); y a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá (3i). - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI recibirá en audiencia el próximo jueves 12 de febrero al presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, después de su elección hace unos meses como nuevo mandatario autonómico en sustitución de Carlos Mazón, según ha informado la Casa del Rey.

Pérez Llorca está citado en el Palacio de la Zarzuela a las 11.00 horas del jueves 12 de febrero, donde mantendrá un encuentro con el Rey Felipe VI como suele ser habitual cuando hay un nuevo presidente autonómico.

Será la primera ocasión en la que Pérez Llorca acuda al Palacio de la Zarzuela como presidente valenciano, aunque sí que ha coincidido con el Rey Felipe VI en algún acto en la Comunitat.

El presidente valenciano también cumplió hace unos meses la tradición de acudir al Palacio de La Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una vez fue nombrado como jefe del Ejecutivo valenciano.