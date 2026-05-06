El Rey resalta la memoria compartida con Iberoamérica y defiende la necesidad de dar continuidad a las cumbres

El Rey Felipe VI (d) saluda a los premiados a su llegada a la entrega de la X edición del Premio de Derechos Humanos Rey de España, en la Capilla de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha puesto en valor la historia y la memoria compartida que tiene España con los países iberoamericanos en vísperas de que Madrid acoja el próximo noviembre la XXX Cumbre Iberoamericana, al tiempo que ha defendido la necesidad de dar continuidad a este tipo de citas porque la región debe hablar "con una voz más potente y concertada".

Ese ha sido su mensaje durante la entrega de la X edición del Premio de Derechos Humanos Rey de España al Museo de la Memoria y Derechos Humanos de Chile por su labor en la defensa y promoción de los Derechos Humanos que ha tenido lugar en la Capilla de San Ildefonso en la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid.

Los museos, como el galardonado, ha dicho el monarca, son "una casa de los recuerdos, de la memoria" entendida "como ejercicio personal pero también como ejercicio colectivo". La memoria, ha proseguido Felipe VI, requiere "fortaleza y valentía, y ello es así porque recordar es una tarea del presente, no del pasado".

"Y es en el presente donde está el reto... en hacer memoria. Y es importante hacer memoria juntos", ha sostenido, incidiendo en que el museo galardonado "es un ejemplo para el mundo y para Iberoamérica" una región, ha defendido, "que tiene mucho que decir y que hacer, de manera más concertada y más hermanada".

El Rey se ha referido en este punto a su buen conocimiento de la región, que ha dicho que ha visitado un centenar de veces, y ha resaltado que la Comunidad Iberoamericana de Naciones es "un proyecto de raíces antiguas, pero de realidad muy contemporánea y sobre todo con un potencial de futuro todavía infravalorado y por aprovechar".

HISTORIA Y MEMORIA COMPARTIDAS

"Tenemos también mucha historia y mucha memoria compartida", ha añadido, incidiendo en que la síntesis de esa memoria "es y debe seguir siendo, en última instancia, junto con la reivindicación de nuestra identidad común --respetuosa y tributaria de la de cada nación--, la defensa infatigable y compartida de la libertad, los Derechos Humanos, el Estado de derecho y la democracia".

A su juicio, hay que "proteger siempre, y a toda costa, la dignidad de la persona, que toma cuerpo en el ejercicio de sus derechos y libertades, y se funda en nuestras leyes, instituciones y constituciones democráticas". "Esa es nuestra mejor garantía frente a las derivas autoritarias", ha puntualizado.

Así las cosas, ha esgrimido que esta comunidad, que cuenta con lenguas "potentes" como el español y el portugués, "debe hablar al mundo, cada vez más, con una voz más potente y concertada en temas como los grandes retos globales" en los que puede aportar su "visión de futuro".

HAY QUE DAR CONTINUIDAD A LAS CUMBRES IBEROAMERICANAS

"El camino recorrido hasta hoy no solo representa una gran obra conjunta" de todas las cumbres celebradas desde la primera cita en Guadalajara, en 1991, "conscientes de nuestra historia y en busca del bien común, es también un gran ejemplo para ofrecer al mundo", ha subrayado el monarca, sobre todo, ha acotado, "si somos capaces de darle una continuidad y proyección exitosas con ese nuevo encuentro" que se celebrará en Madrid.

El Premio de Derechos Humanos Rey de España lo conceden desde 2002 el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá y ha recaído en esta ocasión en Museo de la Memoria y Derechos Humanos de Chile (MMDH) cuyo principal objetivo es dar visibilidad a las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos cometidas por el Estado de Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. Con carácter bianutal, tiene una dotación económica de 25.000 euros.

"El Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos se nos revela, así como una casa que alberga el pasado con ánimo de aprender de él en el presente y así cimentar bien la construcción del futuro de un país felizmente unido", ha resaltado Felipe VI, quien ha concluido su intervención recordando unas palabras del expresidente chileno Ricardo Lagos: "No puede haber mañana sin ayer".