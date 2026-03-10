El Rey se reúne con Kast antes de su toma de posesión como nuevo presidente de Chile

1067754.1.260.149.20260310182146 El Rey Felipe VI se reúne con el presidente electo de Chile, Juan Antonio Kast, antes de asistir a su toma de posesión - CASA S. M. EL REY

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI se ha reunido este miércoles con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, menos de 24 horas antes de que tome posesión de su cargo tras su elección el pasado mes de noviembre y también tiene previsto un encuentro con el mandatario saliente, Gabriel Boric, según ha informado Zarzuela.

El monarca se encuentra en Santiago para asistir en representación de España al traspaso de mando entre Kast y Boric, siguiendo así con la tradición que inició ya cuando era Príncipe de Asturias de acudir a las tomas de posesión de los mandatarios iberoamericanos, que ha mantenido salvo contadas excepciones.

Felipe VI ha estado acompañado por el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino, y por la secretaria de Estado para Iberoamerica, Susana Sumelzo, ya que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, finalmente no ha viajado junto al monarca como estaba previsto y se ha quedado en Madrid para poder seguir la evolución de la situación en Oriente Próximo.

Tras este encuentro con el nuevo presidente, el Rey también tiene previsto reunirse, como viene siendo habitual en este tipo de viajes, con el mandatario saliente, además de un encuentro con representantes de la colectividad española en el país.

Asimismo, aprovechará la presencia en Chile de varios mandatarios iberoamericanos para mantener también encuentros bilaterales. Según ha informado Zarzuela, tiene previsto entrevistarse con el nuevo presidente de Honduras, Nasry Asfura, a cuya toma de posesión a finales de enero no acudió ya que no se invitó a personalidades extranjeras, así como con el de Ecuador, Daniel Noboa.

La de Chile es la decimonovena toma de posesión de un mandatario iberoamericano a la que asiste Felipe VI desde su proclamación en junio de 2014, si bien ya había venido acudiendo como Príncipe de Asturias en representación de España desde 1996.

Después de asistir a la ceremonia que tendrá lugar este miércoles en el Congreso Nacional en Valparaíso y al almuerzo que Kast ofrecerá a los dignatarios que han acudido al traspaso de mando en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, Felipe VI pondrá rumbo a Bolivia.

Aquí, tiene previsto reunirse el jueves con el nuevo presidente, Rodrigo Paz, a cuya toma de posesión el pasado mes de noviembre no pudo asistir. El Rey tuvo que declinar asistir debido a que el acto estaba previsto un día antes de que iniciara su viaje de Estado a China junto a la Reina Letizia. En representación española viajó la presidenta del Congreso, Francina Armengol.