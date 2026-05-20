El Rey se reúne con el primer ministro Carney en el arranque de su visita a Canadá

El Rey Felipe VI y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante su encuentro en Ottawa - CASA S. M. EL REY

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI se ha reunido brevemente con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el arranque de su visita a este país, que tendrá un marcado carácter comercial y en la que le acompaña, precisamente, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

El encuentro, que no estaba incluido inicialmente en la agenda del viaje, ha tenido lugar aprovechando que finalmente Carney ha asistido a la cena en honor del monarca que ha ofrecido la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, que ejerce las veces de jefa de Estado en representación de Carlos III, en su residencia oficial en Ottawa.

La propia Simon ha mantenido también una reunión con Felipe VI y ha estado presente igualmente en el encuentro con Carney. El primer ministro canadiense se ha felicitado en redes sociales de la visita del Rey.

"La relación entre Canadá y España se remonta a hace siglos y se ha convertido en una fuerte alianza en el terreno comercial, de seguridad y defensa hoy en día", ha señalado en un mensaje en 'X'. "Un honor dar la bienvenida a su majestad el Rey Felipe VI a Ottawa con la gobernadora general, Mary Simon", ha añadido.

Felipe VI continuará su agenda este miércoles en Torono, donde participará en el foro empresarial que tendrá lugar en el MaRS Discovery District, considerado el principal centro de innovación de Canadá.

Asimismo, mantendrá un almuerzo de trabajo con empresarios españoles y canadienses organizado por el Canadian Business Council y asistirá al Café "Invest in Spain", organizado por ICEX España Exportación e Inversiones.

El objetivo de esta visita, según han explicado fuentes del Ministerio de Economía, es estrechar lazos con Canadá en medio de un contexto económico internacional volátil y afectado por la política comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En este sentido, lo que se busca es consolidar la estrategia de acercamiento con Canadá que se viene desarrollando en los últimos años y dar continuidad a los viajes ya realizados por Cuerpo en octubre de 2024 y diciembre de 2025, que ahora se refuerzan con la presencia del jefe del Estado.

PREMIO A MARGARET ATWOOD

Por otra parte, el Rey aprovechará su desplazamiento para proceder a la entrega del III Premio Internacional de Poesía Joan Margarit a la escritora canadiense Margaret Atwood, en un acto que tendrá lugar en la Universidad de Toronto.

En este mismo escenario, y como suele ser habitual en sus desplazamientos al extranjero, el monarca tiene previsto mantener un encuentro con una representación de la colectividad española y con destacadas personalidades vinculadas a España.