El Rey traslada a Vivas el "apoyo de toda España" a Ceuta en el Día de la ciudad y apela a la unidad y convivencia

Archivo - El Rey Felipe VI recibe en audiencia al Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara, en el Palacio de la Zarzuela, a 22 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Rey ha conversado este miércoles con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al que ha trasladado el "apoyo de toda España" a Ceuta por el Día de la ciudad autónoma ante la situación que está sufriendo tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio. Además, ha apelado a la unidad y la convivencia, según ha informado Casa Real.

Felipe VI ya recibió el pasado 6 de agosto en Marivent (Palma) al presidente ceutí, quien aseguró que éste le había trasladado su deseo de poder visitar la ciudad autónoma tras la crisis desatada por la avalancha de más 70.000 migrantes los días 30 y 31 de julio. Esta semana, el jefe del Ejecutivo señaló que esa visita se hará cuando se "den las condiciones para ello", pero sin concretar una fecha.

Coincidiendo con el Día de Ceuta, el Rey ha hablado con el presidente Vivas, al que ha transmitido "el apoyo de toda España" a la ciudad en su día, "de manera especial por la situación que está sufriendo, apelando a la unidad y a la convivencia".

En esa conversación, Felipe VI también le ha hecho llegar su reconocimiento a los servidores públicos, voluntarios, asociaciones, gremios y representantes de las distintas confesiones, por su esfuerzo en la gestión de esta crisis.

"UNIDAD, CONVIVENCIA Y FUTURO"

Poco antes, la Casa del Rey ha publicado un mensaje con motivo del Día de Ceuta en el que asegura que la Corona está con la ciudad autónoma y defiende la necesidad de la "unidad" y la "convivencia".

"Hoy, 2 de septiembre, es el Día de Ceuta. La Corona y todos, con nuestra ciudad. Unidad, convivencia y futuro", reza el escueto mensaje publicado en redes sociales por Zarzuela, acompañado por una foto en la que se muestran las banderas de la ciudad autónoma, de España y de la UE.

Con ello, la Casa del Rey viene a recordar que Ceuta, al igual que Melilla, no solo son ciudades españolas, sino también europeas, y también aprovecha, en el día en que hay convocadas concentraciones en todo el país en apoyo a los ceutíes, para expresar el respaldo de los Reyes.