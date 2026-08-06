El Rey viajará con Albares a la toma de posesión de De la Espriella como presidente de Colombia

Archivo - El Rey Felipe VI (c), durante la visita institucional realizada con motivo de los cien años de historia del espacio expositivo, en la sede del Instituto Geológico y Minero de España, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI llegará este viernes a Cali (Colombia) acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en una ceremonia que, por primera vez, se celebrará fuera de Bogotá.

Fuentes de Exteriores han confirmado a Europa Press que Albares integrará la delegación española, después de no acompañar al jefe del Estado el pasado 28 de julio en la investidura de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, al coincidir con el último Consejo de Ministros del curso.

Según ha informado Casa Real en un comunicado, Felipe VI llegará el viernes por la mañana al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Cali, y antes de la ceremonia, mantendrá un encuentro con el presidente electo, líder del partido Defensores de la pàtria, considerado de perfil populista de extrema derecha.

El encuentro se celebrará en el Centro Cultural de Cali, edificio que, a partir del 7 de agosto, se convertirá en la sede presidencial del nuevo mandatario en la capital del departamento del Valle del Cauca.

Posteriormente, el Rey asistirá a la ceremonia de transmisión del mando presidencial, prevista para las 15.00 horas en el Arena USC de Cali, tras la cual emprenderá el regreso a España.

Con esta, serán 24 las ocasiones en las que Felipe de Borbón represente a España en tomas de posesión de mandatarios iberoamericanos, pues viene ejerciendo este papel desde 1996, cuando aún era Príncipe de Asturias, tras encomendárselo su padre, el Rey Juan Carlos I.

RONDA DE INVESTIDURAS

La investidura de De la Espriella se suma a las celebradas este año en Portugal, Chile y Costa Rica. En 2022 (Honduras, Chile, Costa Rica y Colombia) y en 2024 (Guatemala, El Salvador, Panamá y República Dominicana) fueron los años en los que Felipe VI asistió a un mayor número de tomas de posesión, con cuatro en cada ejercicio.

Además, esta será la sexta ocasión en la que el Rey asista a una toma de posesión presidencial en Colombia. La última fue en 2022, con motivo de la investidura del izquierdista Gustavo Petro, mientras que anteriormente, cuando aún era Príncipe de Asturias, acudió a las ceremonias de Andrés Pastrana (1998), Álvaro Uribe (2002 y 2006) y Juan Manuel Santos (2010).