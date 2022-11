Reyes Maroto dice que "no ha tenido ni tiempo de pensar en candidaturas" y que está centrada en su ministerio

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha rehusado este miércoles aclarar si competirá para ser candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, si bien ha admitido que no ha "tenido tiempo de pensar en candidaturas" y que, hoy por hoy, está centrada en su labor como ministra.

"Estoy centrada en el día a día del ministerio, no he tenido ni tiempo de pensar en candidaturas, el trabajo que estoy haciendo me absorbe día a día", ha explicado en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press.

"Vamos a ver, todavía queda tiempo para que se presenten los candidatos", ha comentado Maroto, evitando pronunciarse sobre las quinielas que la sitúan como cabeza de cartel en la capital para las municipales del próximo mes de mayo.

Preguntada si le apetecería asumir esa responsabilidad, ha contestado: "No es que me apetezca a mí. Todos los militantes estamos a disposición del partido, pero ahora me ocupa mi tarea como ministra". "Vamos a esperar, todavía hay partido", ha dicho, en otro momento de la entrevista.

Tampoco ha accedido a revelar aún el nombre de la candidata el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato. Eso sí, ha admitido que la elegida "lleva semanas formando un equipazo" y que ella misma será la encargada de anunciar su decisión "pocos días antes" del 21 noviembre, cuando se abre el plazo para presentar candidaturas.