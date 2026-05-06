Los Reyes recuerdan a Soledad Gallego-Díaz tras su fallecimiento: "Los lectores también echaremos de menos su mirada"

Archivo - El Rey Felipe y la Reina Letizia durante la ceremonia de toma de posesión como protocanónigo de la Basílica Papal de Santa María la Mayor, a 20 de marzo de 2026, en Ciudad del Vaticano. - Galosi / Spaziani / Europa Press - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes, Felipe VI y Letizia, han enviado un telegrama al director del diario 'El País' este miércoles trasladando su cariño a familia y compañeros la periodista Soledad Gallego-Díaz fallecida este martes, según han informado fuentes de la Casa Real consultadas por Europa Press.

Los monarcas han rememorado el momento en el que la exdirectora de 'El País' recibió el premio 'Cerecedo': "Recordó que la información no es sólo el relato veraz de los hechos, sino que esos hechos deben estar dentro de un marco de interpretación, y ese marco sólo lo ofrece el periodismo". "Compartimos con ella muchos momentos", han expresado.