Los Reyes siguen con "preocupación" el accidente en Adamuz y trasladan su pésame a familiares de las víctimas

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes siguen "con gran preocupación" el accidente ferroviario producido este domingo en Adamuz (Córdoba) por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad.

"Seguimos con gran preocupación el grave accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz", han trasladado a través de un mensaje de la Casa de Su Majestad el Rey en la red social X, recogido por Europa Press.

"Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como nuestro cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos", publican en la cuenta oficial de la institución.