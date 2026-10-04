Los Reyes viajan a Finlandia en plena escalada de la amenaza rusa en la región

Archivo - El Rey Felipe VI y la Reina Letizia - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Felipe VI y Letizia inician este lunes una visita de Estado a Finlandia con la que se busca poner de manifiesto la solidaridad de España con la seguridad del Báltico y el Ártico en un momento en que la tensión con Rusia está en aumento tras varios incidentes con drones y otros actos de sabotaje atribuidos a Moscú en la región.

La visita, la primera de este nivel desde la realizada en 1989 por Juan Carlos I y Sofía, tiene lugar después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara durante la pasada Cumbre de la OTAN que España contribuiría a la misión aliada en Finlandia, país que cuenta con 1.340 kilómetros de frontera con Rusia, si bien por el momento no se ha concretado en qué términos y con qué efectivos.

El viaje, que incluirá paradas en Helsinki y Rovaniemi, "se enmarca en el compromiso de España con la autonomía estratégica y la seguridad y defensa de Europa en todas sus fronteras con un enfoque 360, incluidos el Ártico y el Báltico", sostuvo el Ministerio de Exteriores al anunciar el viaje el pasado 25 de septiembre.

Ese mismo día, cazas de combate de las Fuerzas Aéreas de Finlandia y Suecia interceptaron varias aeronaves militares rusas que sobrevolaban espacio aéreo internacional en el golfo de Finlandia, sobre el mar Báltico, en la primera misión de este tipo por parte de ambas naciones nórdicas.

Precisamente, la base de Rovaniemi, en Laponia, de la que despegaron los cazas será una de las visitas que realizará el Rey durante este viaje. Lo hará en la segunda jornada, el miércoles 7, acompañado por el presidente finlandés, Alexander Stubb, para conocer de primera mano la labor de la Fuerza Aérea finlandesa allí desplegada así como de la Brigada Jaeger, la unidad del Ejército de Tierra especializada en el Ártico. Aquí también tienen su base las Fuerzas Avanzadas Terrestres de la OTAN.

AGENDA POLÍTICA Y ECONÓMICA

La agenda oficial del viaje arrancará el martes 5 de octubre por la mañana en Helsinki, si bien el lunes por la tarde protagonizarán la tradicional recepción a la colectividad española en el país. Los Reyes serán recibidos en el Palacio Presidencial por el presidente finlandés y su mujer, Suzanne Innes-Stubb, y está prevista una foto oficial desde el balcón, para la que la Presidencia del país báltico ha invitado a la población a acercarse para saludar.

Aquí, el Rey mantendrá un encuentro bilateral con Stubb, para almorzar posteriormente con el alcalde de Helsinki, Daniel Sazonov, visitar el Parlamento y reunirse con su presidente, Jussu Halla-aho, y completar la agenda institucional con un encuentro con el primer ministro, Petteri Orpo, en su residencia oficial.

La seguridad en el Báltico y en el Ártico será uno de los asuntos a tratar durante la visita, que como es habitual busca potenciar también la relación bilateral en todos los ámbitos, particularmente el económico, dado que la balanza comercial es actualmente favorable a Finlandia.

Para ello, está prevista una jornada empresarial, organizada por el ICEX y su contraparte finlandesa, en la que habrá una veintena de representantes de empresas y entidades españolas con el foco puesto sobre todo en sectores clave como la Inteligencia Artificial, las tecnologías cuánticas y los semiconductores, según han explicado las fuentes. El foro se celebrará el martes por la tarde y la jornada del jueves arrancará con una reunión con empresarios finlandeses y españoles.

AMENAZAS COMPARTIDAS

Aunque España y Finlandia se encuentran en polos opuestos de Europa, admiten las citadas fuentes, ambos países comparten "desafíos similares en tanto que países fronterizos". Uno de estos desafíos es precisamente el de la instrumentalización de la inmigración como arma de presión y de amenaza híbrida.

En el caso de Finlandia, Rusia estuvo detrás del envío de miles de migrantes a su frontera en un primer episodio en 2015 y posteriormente en el año 2023, ya en plena guerra en Ucrania, en el marco de sus esfuerzos para desestabilizar a los países de la región, empleando también la inmigración como arma contra Polonia o los países bálticos. Entonces, más de 1.300 migrantes llegaron hasta la frontera oriental del país alentados por las mafias y por Moscú.

La respuesta de Helsinki fue la construcción de una valla de 200 kilómetros de extensión en la frontera con Rusia, de ahí el que fuentes diplomáticas finlandesas reconozcan que ahora "la inmigración ya no es un problema porque la frontera está cerrada y Rusia tampoco quiere que reabra" para que no escapen sus jóvenes en edad de ser llamados a filas.

Esta experiencia, admiten las citadas fuentes, fue la que hizo que el primer ministro finlandés se solidarizara con España y con Ceuta tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio y asegurara que "España no está sola". Los dos países tienen un "interés compartido" por la seguridad de las fronteras de la UE y la OTAN, en la que precisamente entró Finlandia en abril de 2023 ante el aumento de la amenaza rusa.

En el caso de Finlandia, también preocupa la entrada de drones rusos en su territorio, aunque por ahora las violaciones de su espacio aéreo no son muy frecuentes, así como los incidentes con los cables submarinos en el Báltico, cada vez más numerosos, y no tanto la desinformación por parte de Moscú, ya que los finlandeses están bien preparados para discernirla.

Precisamente, como muestra de que los desafíos son compartidos, Felipe VI y Stubb serán los encargados de clausurar el seminario 'Tendiendo puentes entre las fronteras de Europa: seguridad y cooperación desde el Ártico hasta el Mediterráneo y la construcción de la capacidad de actuación internacional de Europa' que tendrá lugar el miércoles 7 de octubre por la tarde en la Universidad de Laponia, con el que los Reyes cerrarán su visita.

INTERÉS POR EL ÁRTICO

Por otra parte, el viaje de los Reyes, en el que estarán acompañados por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, permitirá también poner el foco en el Ártico, una región por la que el interés de España quedó de manifiesto tras convertirse en miembro observador del Consejo Ártico en 2006, un organismo que el conflicto en Ucrania tiene paralizado, ya que Rusia es parte. Además, el Gobierno tiene previsto dar a conocer próximamente su nueva Estrategia Polar, enfocada principalmente en las cuestiones científicas y de medioambiente y no tanto de seguridad.

En este sentido, en Rovaniemi, los Reyes realizarán una visita al Museo de Ciencia del Ártico así como el Museo de Laponia, donde también tendrán ocasión de reunirse con representantes de la etnia sami, una minoría reconocida por la Constitución del país, que cuenta con unos miles de integrantes y dispone de su propio Parlamento para defender sus intereses ante el Gobierno.

En el apartado cultural, durante su estancia en Helsinki, los Reyes tendrán ocasión de asistir a la inauguración de la exposición 'Alvar Aalto y la arquitectura española contemporánea' en Finlandia Hall, edificio declarado Patrimonio de la Humanidad y obra del afamado arquitecto finlandés.