Rivera competirá con 17 aspirantes para ser candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se enfrentará a 17 contrincantes --16 hombres y una mujer-- en las primarias para escoger al candidato del partido a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 28 de abril, según ha informado la formación naranja este miércoles.

Los 18 aspirantes, que se han inscrito entre el lunes y el martes de esta semana, tienen ocho días para hacer campaña electoral antes de que voten los afiliados entre el viernes 8 de marzo y el sábado 9, cuando se conocerá al ganador de las primarias. El candidato de Cs a la Presidencia del Gobierno se presentará a los comicios generales por la provincia de Madrid.

Además de Rivera, han presentado su candidatura Arturo Barreda Fuertes, Cristóbal Deza Gordo, David Buergo García, David Serrano Blasco, Diego Segovia Titos, Eduardo Miguel González Álvarez, Enrique Boto, Fernando Garrido Saez, Fernando Mellina Olivares, Francisco Yáñez García, Gustavo García Miranda, Jorge Marín Martinez, Jose Antonio Mulero Martin, José Jaime Calleja Ruz, Ramón de Artaza García, Rodrigo Fernández Pérez y Felisa Pascual García.

EN 2015 NO SE LLEGÓ A VOTAR

Esta situación es muy distinta a la de 2015, ya que en aquel momento los militantes de Cs no llegaron a votar para elegir al cabeza de lista al Congreso porque los cinco afiliados que pretendían competir con Rivera no reunieron los avales necesarios para poder presentarse. Ahora, en cambio, el partido no exige avales para concurrir a las primarias.

Rivera sí se enfrentó a otros contrincantes en las primarias de 2017 para elegir al presidente de la formación naranja, venciendo por un amplio margen a Diego de los Santos y a Juan Carlos Bermejo.