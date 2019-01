Rivera, insultado por taxistas en la estación de Atocha (Madrid), les avisa de que su "agresividad" les perjudica

Actualizado 21/01/2019 19:28:46 CET

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha sido increpado e insultado por un grupo de taxistas a su llegada a la estación de tren de Atocha, en Madrid, tras lo cual ha advertido de que mostrar "agresividad" les perjudica y ha defendido el derecho de los usuarios a elegir el medio de transporte que utilizan.

"Recién llegado de Sevilla me he encontrado esto en la estación de Atocha", ha escrito Rivera en su cuenta de Twitter, donde ha difundido tres vídeos en los que se ve cómo los taxistas le reciben con gritos y abucheos dentro de la estación y le siguen cuando sale a la calle, diciéndole "¡fuera!" y llamándole "golfo, cabrón, hijo de puta y traidor".

Recién llegado de Sevilla me he encontrado esto en la estación de Atocha. Me consta que hay muchos taxistas respetuosos y que legítimamente defienden su interés, pero con insultos y agresividad no lograrán convencer a los usuarios.