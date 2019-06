Rivera dice al Rey que Ciudadanos hará una oposición "firme" a Sánchez, que puede gobernar con "sus socios"

Actualizado 06/06/2019 20:07:58 CET

Rivera asegura que UPN no puede utilizar Navarra para "intercambiar cromos" con Pedro Sánchez

Insta al líder del PSOE a dejar de mirar hacia Cs y a "mover ficha" empezando a negociar con Unidas Podemos

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha transmitido este jueves al Rey Felipe VI que su partido hará una oposición "firme" al futuro Gobierno de Pedro Sánchez, cuya investidura se niega a apoyar argumentando que si quiere volver a ser presidente puede obtener el respaldo de "sus socios", Unidas Podemos y los partidos nacionalistas.

Tras el encuentro mantenido en el Palacio de la Zarzuela, en el marco de la ronda de consultas convocada por el monarca con vistas a la sesión de investidura, Rivera ha comparecido en rueda de prensa en el Congreso.

"He manifestado al Rey lo que ya dije en Moncloa" (al presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE), "que si Cs no podía gobernar asumiríamos el resultado (electoral) como demócratas, estaríamos en la oposición y no apoyaríamos la investidura", ha declarado, añadiendo que harán una oposición "firme" frente al Ejecutivo, pero "constructiva y leal con los españoles".

En este sentido, ha explicado que vigilarán al Ejecutivo y tendrán una actitud "dura" con él para que "no suba los impuestos a las clases medias, no pise ninguna línea roja de la Constitución y no haga concesiones al nacionalismo". Y al mismo tiempo, Cs "siempre estará ahí" cuando se trate de llegar a acuerdos en asuntos de Estado o en política internacional.

SÁNCHEZ "TIENE LA MAYORÍA PARA GOBERNAR"

El líder del partido naranja ha instado a Sánchez a "mover ficha" e intentar ser investido con el apoyo de los partidos que sacaron adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy, a los que ha descrito como "sus socios". "Tiene mayoría para gobernar, solo tiene que armarla", ha añadido.

Según ha señalado, el PSOE ya pactó con Podemos y con partidos nacionalistas tras las anteriores elecciones autonómicas y municipales en lugares como Baleares, la Comunidad Valenciana, el País Vasco, Castilla-La Mancha, Aragón o los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona.

"Es una mayoría que no nos gusta, pero sabemos contar: ellos pueden formar gobierno y nosotros no", ha afirmado antes de reclamar a Sánchez que "no se demore" con las negociaciones porque la legislatura debe ponerse en marcha cuanto antes.

Ante las reiteradas preguntas para aclarar si Ciudadanos descarta totalmente su abstención para permitir la investidura de Sánchez, Rivera ha insistido en que el presidente del Gobierno en funciones "tiene una mayoría posible" y en que Cs va a "liderar una oposición firme". "Más claro no lo puedo decir", ha añadido.

Sobre la posibilidad de que Sánchez no alcance un acuerdo con formaciones nacionalistas, no logre la investidura y haya que repetir las elecciones generales, ha dicho que si eso ocurre será porque el líder del PSOE y "sus socios" renuncien a pactar. "Pido a Sánchez que, en vez de mirarnos a la oposición, se ponga a formar gobierno con sus socios", ha manifestado.

NO PACTAR CON VOX EN CCAA Y MUNICIPIOS

Por otro lado, el presidente de Ciudadanos ha evitado aclarar si se reuniría con el líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha dicho que podría ponerse en contacto con él para favorecer pactos postelectorales entre estos dos partidos y el PP en distintas comunidades autónomas y municipios.

Tras reiterar que el socio preferente de Cs en estas negociaciones es el PP y que aspiran a aplicar un programa de gobierno "liberal", ha indicado: "Cuando haya acuerdos lo anunciaremos". Después, una vez se haya negociado la composición de cada gobierno, "habrá que ir a la investidura y los partidos de la Cámara se tendrán que pronunciar sobre si nos permiten gobernar a nosotros" (PP y Cs) "o si prefieren que gobiernen Podemos y el PSOE", ha indicado.

Según ha señalado, Ciudadanos pretende gobernar Madrid, Murcia, Aragón, Castilla y León y Navarra y formar ejecutivos "liberales, moderados, limpios y constitucionalistas".