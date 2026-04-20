Robles acusa a Feijóo de "equidistancia" tras decir que no está ni con los que insultan ni con los insultados

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticado hoy que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se haya mostrado "equidistante" al afirmar que no estaba ni con los insultados ni con los que insultan, en relación a las palabras del cantante Carlos Baute en la Puerta del Sol, en las que pedía "fuera la mona", en referencia a la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez.

Estos hechos se produjeron el pasado sábado, durante la visita de la opositora venezolana y premio Nóbel de la Paz, María Corina Machado, a la sede de la Comunidad de Madrid, donde recibió la medalla de oro de la región. Carlos Baute cantó en un escenario situado en la Puerta del Sol y coreó con los presentes la frase: "fuera la mona".

Feijóo ha rechazado estos apelativos y ha dicho no estar ni con los insultados y con los que insultan. Pero la ministra de Defensa, en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, ha señalado, al ser preguntada por esta afirmación que a ella le molesta mucho la "equidistancia": "Creo que en la vida hay que tomar partido, hasta partir, hasta marcharse, como decía el poeta. No cabe la equidistancia".

Dicho esto, ha añadido que la expresión de Feijóo es "absolutamente inaceptable, rechazable" y ha señalado también que "descalifica a quien lo hace". Por ello ha concluido que se debe ser muy contundente contra la descalificación.