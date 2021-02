Robles evita rectificar sus palabras sobre la UME y el vertedero de Zaldibar, pero traslada su "apoyo" al Gobierno vasco

"Si la UME hubiera intervenido hace un año, un cadáver no estaría en un sitio", dijo hace una semana provocando el enfado del PNV

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha evitado este miércoles rectificar sus palabras sobre la conveniencia de que la Unidad Militar de Emergencias (UME) hubiera intervenido hace un año en el derrumbe del vertedero de Zaldibar, aunque ha trasladado su "apoyo y empatía" al Gobierno vasco.

"No puedo entender que en algunos sitios se diga que la UME no puede venir, cuando a lo mejor si la UME hubiera intervenido hace un año, un cadáver no estaría en un sitio", dijo hace una semana Robles en la presentación de una revista. Estas palabras provocaron la protesta del Gobierno vasco y del PNV, que exigieron una inmediata rectificación.

Este miércoles, el diputado vasco Joseba Agirretxea ha vuelto a pedírselo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso y Robles ha evitado rectificar, aunque tampoco ha repetido sus polémicas palabras.

"En este momento lo importante es la solidaridad, la empatía y el apoyo con quienes trabajan en el vertedero; sin ninguna duda con el Gobierno vasco, las administraciones vascas y sobre todo el cariño y apoyo a las familias de Alberto y de Joaquín", ha respondido la ministra aludiendo a los dos trabajadores fallecidos en el suceso.

PALABRAS "FRÍVOLAS" Y "PATÉTICAS"

El diputado del PNV ha defendido que el cadáver de Joaquín Beltrán lleva siendo buscado "incansablemente" desde hace un año y ha calificado de "impresentable" la acusación de la ministra de Defensa. "¿Está diciendo que el Gobierno vasco no hizo todo lo que estaba en sus manos para salvar vidas?", ha preguntado.

En este sentido, ha aludido a las labores de "especialistas de alto nivel" que tuvieron que intervenir antes de llevar a cabo las labores de búsqueda y ha asegurado que la propia Robles dijo hace un año al Gobierno vasco que "no tenía ningún sentido que la UME se desplazara allí porque no iba a aportar nada".

Para Agirretexea, las palabras de la ministra podrían calificarse de "frívolas" y "patéticas" si no fueran "dramáticas", ya que se está hablando de dos vidas "que tienen nombres y apellidos". "Sabe que no se han escatimado recursos ni esfuerzos", ha reivindicado recomendando a Robles que, si quiere ensalzar la labor del Ejército, no "embarre el terreno" con "mezquinas declaraciones".

"La pandemia nos ha enseñado a todos, o nos lo debería haber enseñado, que cuando hay un drama humano como el ocurrido en Zaldibar lo único importante son las personas y sus familias", ha respondido Robles, que además ha asegurado que se siente muy "solidaria" con el gobierno al que le toca gestionar un "drama".

"El Gobierno vasco, como la administración vasca y todos los que están trabajando, tendrán siempre mi respeto, mi solidaridad y mi empatía. Y en su caso, si fuera necesario y cuando fuera necesario, el apoyo y colaboración entre administraciones", ha apuntado.

"¿POR QUÉ NO RECTIFICA?", INSISTE EL PNV

En este sentido, ha sostenido que lo más importante en política debe ser la "humanidad" y "pensar en los que sufren". "Me consta que el Gobierno vasco ha pensado en quien sufre, me consta que ha hecho todo lo que está en su mano, pero lo importante en este momento es la empatía y el apoyo", ha ahondado segura de que el Ejecutivo vasco comparte esta idea.

"La pregunta sigue estando en aire, ¿por qué no ha rectificado todavía? Independientemente de las condolencias y apoyos", ha ahondado el diputado del PNV, a lo que Robles ha respondido insistiendo en la necesidad de "solidaridad" y apoyo a las familias de los fallecidos.