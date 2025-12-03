Robles informará al Congreso del vínculo del imán de Ripoll con el CNI y los fondos reservados de Defensa

La ministra de Defensa, Margarita Robles. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, acudirá el próximo 9 de diciembre al Congreso para informar a puerta cerrada de los vínculos del cerebro de los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017 en Cataluña, el fallecido imán de Ripoll (Girona) Abdelbaki Es Satty, y de la utilización que ha hecho su departamento de los fondos reservados.

La comparecencia de la ministra tendrá lugar ante la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, la conocida como comisión de Secretos Oficiales, que es, a su vez, la encargada de controlar las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Fue Esquerra Republicana la que, hace ya casi un año, pidió la presencia de Robles en este órgano para dar cuenta de las informaciones aparecidas a tenor de la desclasificación de los documentos que acreditan que el CNI tuvo contacto con Es Satty.

LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN HIBERNA

El Congreso tiene abierta una comisión de investigación sobre los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils. Es una de las dos comisiones, junto con la de llamada 'Operación Cataluña', creadas al inicio de legislatura en virtud del acuerdo que el PSOE alcanzó con ERC y Junts a cambio de su apoyo a la elección de Francina Armengol como presidenta de la Cámara.

La última vez que recibió comparecientes esta comisión fue el pasado mes de junio y, a la vuelta del verano sólo se reunió en una ocasión, a puerta cerrada, para tramitar nuevas peticiones de Junts y reiterar las relativas a desclasificaciones que seguían pendientes y reclamar otras nuevas.

Los de Míriam Nogueras incluyen este asunto en su carpeta de incumplimientos del Gobierno pero, según han informado a Europa Press fuentes de la formación independentista, no tienen previsto solicitar que se reactive la comisión de investigación porque eso implicaría tener que negociar con el PSOE y mantienen rotos todos los puentes con los socialistas.

Aunque Robles acudirá al Congreso para hablar de los vínculos de Es Satty con el CNI a petición de ERC, su presencia puede servir a Junts para pedirle explicaciones sobre la negativa del Gobierno a las nuevas desclasificaciones que han venido reclamando.

Por otra parte, Robles dará cuenta del uso de los fondos reservados asignados al Ministerio de Defensa a petición del PP, que pidió su comparecencia para tal fin el pasado mes de octubre. Un mes después la propia ministra solicitó acudir a la Cámara para hacer lo propio.

Robles sigue así la estela del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que compareció ante la misma comisión por el mismo asunto a finales de octubre, cuando el Gobierno acumulaba ya tres años sin informar a la Cámara del uso de los fondos reservados.

FALTA ALBARES

Según la legislación, la conocida como Comisión de Secretos es la encargada de ejercer el control parlamentario del uso de ese dinero por parte de los ministerios que tienen asignadas partidas de este tipo: Interior, Exteriores, Defensa y el CNI, cuyos titulares deben presentar informes cada seis meses.

Pero lo cierto es que esa obligación legal se había dejado de cumplir, pues los ministros no informaban a la Cámara desde finales de 2022, en la pasada legislatura. Entonces lo hicieron Robles y Marlaska, pero el titular de Exteriores, José Manuel Albares, ni siquiera se ha estrenado. Es posible que lo haga en breve porque el PP también tiene solicitada su comparecencia.

En los Presupuestos Generales de 2023, los últimos aprobados por el Congreso y que se han venido prorrogando, la partida destinada a sufragar gastos reservados se fijó en 27,86 millones de euros: 19,8 millones para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI); 500.000 euros, para Defensa; 7,37 millones, para Interior; y 186.310 euros, para Exteriores.

COMPARECENCIAS PENDIENTES DEL CNI

La misma comisión se ocupa también de controlar las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y sobre eso también hay varias peticiones de comparecencia de distintos grupos que siguen sin fecha pese a transcurrir meses e incluso años.

Así, el PP reclamó que la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, informe de la aparición de Carles Puigdemont en España y su posterior huida en el verano de 2023, y que también explique su firma en un documento de varios servicios de inteligencia de otros países advirtiendo de ciberataques patrocinados por China.

Por su parte, Sumar tiene pedida la comparecencia de la directora del CNI por el supuesto uso de dinero público para "silenciar relaciones sentimentales del rey Juan Carlos.

Quitando la comparecencia de Marlaska en octubre, desde el inicio de legislatura la Comisión de Gastos Reservados sólo se había reunido una vez, el pasado mes de junio, cuando compareció a puerta cerrada de la vicepresidenta Sara Aagesen para explicar las causas del apagón de finales de abril.