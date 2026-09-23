Robles pide a Armengol que autorice la comparecencia de la directora del CNI en la comisión de secretos por Ceuta

1119422.1.260.149.20260923112047 Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido esta miércoles expresamente a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, que la Junta de Portavoces de la Cámara "autorice" la comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, ante la Comisión de Gastos Reservados para explicar la actuación de este departamento los días previos a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta del pasado 30 de julio.

Lo hecho durante la sesión de control al Gobierno después de que el PP acusada al Gobierno de querer impedir que Casteleiro acuda al Congreso para dar cuenta de ese asunto como han reclamado los 'populares' y también como Sumar, socio minoritario del Ejecutivo de coalición.

Armengol, que preside la Comisión de Gastos Reservados conocida como comisión de secretos oficiales y que controla al CNI, informó este martes a la Junta de Portavoces de que pensaba citar a Robles el 6 de octubre para hablar de Ceuta. El Gobierno avanzó que después harían lo propio los titulares de Interior y Exteriores, los otros dos ministerios que manejan gastos reservados.

EL PSOE DIJO QUE CON LA MINISTRA YA VALÍA

Pero no se habló de cuándo podría comparecer la directora del CNI y desde el PSOE, su portavoz, Patxi López, recalcó que la máxima responsable del CNI es la ministra de Defensa y que la Comisión de Gastos Reservados no está pensada para organizar "careos" entre responsables de los servicios de Inteligencia.

A preguntas del PP en la sesión de control, Robles ha insistido en que ella está "encantada" de comparecer en ese foro que se reúne a puerta cerrada y donde piensa explicar "todo" lo que tiene que explicar "con absoluto sentido de Estado". Eso sí, se ha quejado de que la obliguen a comparecer el 6 de octubre en lugar del día 5, que era la fecha que ella había ofrecido.

Pero también ha aprovechado para reiterar que Casteleiro no tiene quiere hacer lo propio y no tiene "ningún problema" en acudir. "Me gustaría que en la Junta de Portavoces, señora presidenta, se autorizara a la directora del CNI para que no quepa la más mínima duda", ha indicado dirigiéndose a Armengol.

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