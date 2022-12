Robles pide no especular sobre los paquetes explosivos y dice que la Policía dará con los responsables

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido que no se especule con los paquetes explosivos recibidos en los últimos días por miembros del Gobierno, empresas y la embajada de Ucrania, y ha confiado en que la Policía dará con los responsables de estos envíos.

Robles ha acudido este sábado a la jornada de puertas abiertas que se celebra en el Congreso de los Diputados y en declaraciones a los medios ha pedido "ser muy prudentes, muy discretos y no hacer especulaciones" con los paquetes que han estado recibiendo en los últimos días algunos ministros y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además ha mostrado su solidaridad con la embajada de Ucrania en España, y con todas las embajadas que están recibiendo "otro tipo de paquetes" que "no sabemos si son los mismo o no". "Conviene no mezclar las cosas, ser muy prudentes, muy discretos y que no se haga especulaciones", ha agregado.

También ha defendido el trabajo de la Policía que "es muy buena" y está realizando todas las actuaciones que considera necesarias "con la máxima discreción". "Yo confío en que al final sabremos quiénes están detrás de estos envíos", ha agregado.

En los últimos días, se han recibido paquetes con sustancias explosivas enviados entre otros al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Ministerio de Defensa o la Embajada de Ucrania en Madrid, donde el pasado miércoles una carta explosiva remitida al embajador causó heridas de carácter leve en una mano a un trabajador.

Además, este pasado viernes, el Ministerio del Interior confirmó otro envío sospechoso a la Embajada de Ucrania en Madrid que contenía un ojo de animal aplastado, guardando similitud, por tanto, con otros paquetes recibidos en embajadas de este país invadido por Rusia. Interior descartó, no obstante, la existencia de ninguna sustancia explosiva o deflagrante, así como de un mecanismo para su activación.