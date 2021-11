Robles, sobre el pulso Díaz-Calviño: "Yo estoy con la posición del presidente del Gobierno"

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha evitado posicionarse con respecto al pulso entre las vicepresidentas del Gobierno Yolanda Díaz y Nadia Calviño por la reforma del mercado laboral y ha asegurado que su posición está con la del presidente del Gobierno.

"Díaz y Calviño son vicepresidentas, pero quien constitucional y legalmente marca las directrices es el presidente. A veces algunos se olvidan de que ellas no son el presidente", ha manifestado Robles este lunes en una entrevista en 'Trece', recogida por Europa Press.

En este sentido, ha remarcado que la posición que ella comparte es la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que, a su juicio, "es lo razonable" y es la persona que "marca las grandes líneas en materia de política exterior y económica".

Así, ha utilizado la fórmula de Calviño rechazando los "personalismos" y ha recalcado que, a su parecer, no es "razonable" que haya nadie que quiera tener "tentaciones de sustituir o de tratar de ponerse en frente de las decisiones que marca el presidente".

Asimismo, ha reiterado que se siente muy orgullosa siendo la titular de Defensa y de estar en un Gobierno "presidido por Pedro Sánchez".

NO HE TENIDO NINGÚN PROBLEMA

Preguntada por si ha tenido discrepancias con algún compañero de Gobierno de Unidas Podemos, Robles lo ha negado si bien ha reconocido que hay temas que no comparte con los socios del Gobierno de coalición.

"Tengo que reconocer, en lo que hace referencia a Defensa, que no he tenido ningún problema. Otra cuestión es que hay temas que no comparto porque también es razonable en un Gobierno de coalición. Pero nunca he tenido ningún problema", ha asegurado.