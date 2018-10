Robles se remite a la comparecencia de Sánchez sobre la venta de armas a Arabia y destaca la gravedad del caso Jashogi

Publicado 23/10/2018 10:26:48 CET

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este martes que la posición del Gobierno sobre la venta de armas a Arabia Saudí tras la muerte del periodista Yamal Jashogi será anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comparecencia que tiene prevista mañana en el Congreso, aunque ha destacado la gravedad de la situación.

"La posición la va a marcar el presidente en su comparecencia, pero tiene que quedar claro que lo que ha sucedido con Jashogi es de una enorme gravedad", ha señalado la ministra en una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press.

"Es una vulneración de los Derechos Humanos que es gravísima, y no solo lo que hay alrededor del caso en el consulado de Estambul", ha explicado sobre Arabia Saudí. Robles ve "imprescindible" que haya una investigación "transparente e independiente" sobre la muerte del periodista saudí.

Así, ha hecho hincapié en que la muerte del informante crítico con Riad representa un caso de "libertad de expresión" y ha calificado de "importante" la reacción a nivel internacional que ha generado el caso. Esta semana Alemania pidió que los países de la UE dejen de vender armamento a Arabia Saudí hasta que se esclarezca la muerte de Jashogi.

La titular de Defensa ha reiterado que la comunidad internacional "no puede mirar para otro lado" cuando existen vulneraciones de Derechos Humanos "de este calibre" y ha recalcado que no se puede permanecer ajeno a situaciones como la vivida en el consulado de Estambul. "Y no solo con esto, con muchas otras cosas", ha subrayado Robles.